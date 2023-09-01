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Реал Мадрид U19 - Унион Б U19 20 Сентября прямая трансляция

20 Сентября 2023 года в 15:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа C. 1-й тур
Реал Мадрид U19
Унион Б U19

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид U19 - Унион Б U19, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа C. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид U19
Мадрид, Испания
Унион Б U19
Берлин, Германия
История личных встреч
15.03.2023Юношеская лига УЕФА1/4 финала4 : 0Реал Мадрид U19
01.03.2023Юношеская лига УЕФА1/8 финалаРеал Мадрид U193 : 1
02.11.2022Юношеская лига УЕФАГруппа F. 6-й турРеал Мадрид U194 : 1
25.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа F. 5-й тур2 : 3Реал Мадрид U19
11.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа F. 4-й тур0 : 3Реал Мадрид U19

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