Реал Мадрид U19 - Унион Б U19 20 Сентября прямая трансляция
20 Сентября 2023 года в 15:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа C. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид U19 - Унион Б U19, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа C. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид U19
Мадрид, Испания
Унион Б U19
Берлин, Германия
История личных встреч
|15.03.2023
|Юношеская лига УЕФА
|1/4 финала
|4 : 0
|01.03.2023
|Юношеская лига УЕФА
|1/8 финала
|3 : 1
|02.11.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа F. 6-й тур
|4 : 1
|25.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа F. 5-й тур
|2 : 3
|11.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа F. 4-й тур
|0 : 3