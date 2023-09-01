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Севилья U19 - Ланс U19 20 Сентября прямая трансляция

20 Сентября 2023 года в 15:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа B. 1-й тур
Севилья U19
Ланс U19

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья U19 - Ланс U19, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа B. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья U19
Севилья, Испания
Ланс U19
Ланс, Франция
История личных встреч
02.11.2022Юношеская лига УЕФАГруппа G. 6-й тур1 : 0Севилья U19
25.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа G. 5-й турСевилья U192 : 1
11.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа G. 4-й тур2 : 0Севилья U19
05.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа G. 3-й турСевилья U191 : 1
14.09.2022Юношеская лига УЕФАГруппа G. 2-й тур4 : 1Севилья U19

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