Арсенал U19 - ПСВ Эйндховен U19 20 Сентября прямая трансляция
20 Сентября 2023 года в 15:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа B. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал U19 - ПСВ Эйндховен U19, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа B. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал U19
Лондон, Англия
ПСВ Эйндховен U19
Эйндховен, Нидерланды
История личных встреч
|06.12.2016
|Юношеская лига УЕФА
|Группа A. 6-й тур
|1 : 1
|23.11.2016
|Юношеская лига УЕФА
|Группа A. 5-й тур
|2 : 2
|01.11.2016
|Юношеская лига УЕФА
|Группа A. 4-й тур
|1 : 1
|19.10.2016
|Юношеская лига УЕФА
|Группа A. 3-й тур
|3 : 0
|28.09.2016
|Юношеская лига УЕФА
|Группа A. 2-й тур
|1 : 2
|11.12.2018
|Юношеская лига УЕФА
|Группа B. 6-й тур
|3 : 0
|28.11.2018
|Юношеская лига УЕФА
|Группа B. 5-й тур
|1 : 1
|06.11.2018
|Юношеская лига УЕФА
|Группа B. 4-й тур
|2 : 0
|24.10.2018
|Юношеская лига УЕФА
|Группа B. 3-й тур
|2 : 2
|03.10.2018
|Юношеская лига УЕФА
|Группа B. 2-й тур
|2 : 1