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Арсенал U19 - ПСВ Эйндховен U19 20 Сентября прямая трансляция

20 Сентября 2023 года в 15:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа B. 1-й тур
Арсенал U19
ПСВ Эйндховен U19

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал U19 - ПСВ Эйндховен U19, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа B. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал U19
Лондон, Англия
ПСВ Эйндховен U19
Эйндховен, Нидерланды
История личных встреч
06.12.2016Юношеская лига УЕФАГруппа A. 6-й тур1 : 1
23.11.2016Юношеская лига УЕФАГруппа A. 5-й тур2 : 2
01.11.2016Юношеская лига УЕФАГруппа A. 4-й тур1 : 1
19.10.2016Юношеская лига УЕФАГруппа A. 3-й тур3 : 0
28.09.2016Юношеская лига УЕФАГруппа A. 2-й тур1 : 2
11.12.2018Юношеская лига УЕФАГруппа B. 6-й тур3 : 0
28.11.2018Юношеская лига УЕФАГруппа B. 5-й тур1 : 1
06.11.2018Юношеская лига УЕФАГруппа B. 4-й тур2 : 0
24.10.2018Юношеская лига УЕФАГруппа B. 3-й тур2 : 2
03.10.2018Юношеская лига УЕФАГруппа B. 2-й тур2 : 1

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