Бенфика U19 - Ред Булл Зальцбург U19 20 Сентября прямая трансляция
20 Сентября 2023 года в 15:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа D. 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика U19 - Ред Булл Зальцбург U19, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа D. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика U19
Лиссабон, Португалия
Ред Булл Зальцбург U19
Зальцбург, Австрия
История личных встреч
|24.04.2017
|Юношеская лига УЕФА
|Финал
|1 : 2
|02.11.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа H. 6-й тур
|2 : 6
|25.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа H. 5-й тур
|2 : 3
|11.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа H. 4-й тур
|2 : 3
|05.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа H. 3-й тур
|0 : 1
|14.09.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа H. 2-й тур
|1 : 1
|01.03.2023
|Юношеская лига УЕФА
|1/8 финала
|3 : 1
|07.02.2023
|Юношеская лига УЕФА
|Плей-офф
|2 : 3
|02.11.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа E. 6-й тур
|2 : 1
|25.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа E. 5-й тур
|5 : 1
|11.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа E. 4-й тур
|2 : 1