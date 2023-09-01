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Бенфика U19 - Ред Булл Зальцбург U19 20 Сентября прямая трансляция

20 Сентября 2023 года в 15:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа D. 1-й тур
Бенфика U19
Ред Булл Зальцбург U19

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика U19 - Ред Булл Зальцбург U19, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа D. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика U19
Лиссабон, Португалия
Ред Булл Зальцбург U19
Зальцбург, Австрия
История личных встреч
24.04.2017 Юношеская лига УЕФА Финал Бенфика U191 : 2Ред Булл Зальцбург U19
02.11.2022 Юношеская лига УЕФА Группа H. 6-й тур 2 : 6Бенфика U19
25.10.2022 Юношеская лига УЕФА Группа H. 5-й тур Бенфика U192 : 3
11.10.2022 Юношеская лига УЕФА Группа H. 4-й тур 2 : 3Бенфика U19
05.10.2022 Юношеская лига УЕФА Группа H. 3-й тур Бенфика U190 : 1
14.09.2022 Юношеская лига УЕФА Группа H. 2-й тур 1 : 1Бенфика U19
01.03.2023 Юношеская лига УЕФА 1/8 финала 3 : 1Ред Булл Зальцбург U19
07.02.2023 Юношеская лига УЕФА Плей-офф 2 : 3Ред Булл Зальцбург U19
02.11.2022 Юношеская лига УЕФА Группа E. 6-й тур 2 : 1Ред Булл Зальцбург U19
25.10.2022 Юношеская лига УЕФА Группа E. 5-й тур Ред Булл Зальцбург U195 : 1
11.10.2022 Юношеская лига УЕФА Группа E. 4-й тур 2 : 1Ред Булл Зальцбург U19

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