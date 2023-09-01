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Бавария U19 - Манчестер Юнайтед U19 20 Сентября прямая трансляция

20 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа A. 1-й тур
Бавария U19
Манчестер Юнайтед U19

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария U19 - Манчестер Юнайтед U19, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа A. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария U19
Мюнхен, Германия
Манчестер Юнайтед U19
Манчестер, Англия
История личных встреч
01.11.2022 Юношеская лига УЕФА Группа C. 6-й тур Бавария U192 : 0
26.10.2022 Юношеская лига УЕФА Группа C. 5-й тур 3 : 2Бавария U19
12.10.2022 Юношеская лига УЕФА Группа C. 4-й тур 3 : 3Бавария U19
04.10.2022 Юношеская лига УЕФА Группа C. 3-й тур Бавария U191 : 2
13.09.2022 Юношеская лига УЕФА Группа C. 2-й тур Бавария U193 : 3
13.03.2019 Юношеская лига УЕФА 1/8 финала 3 : 1Манчестер Юнайтед U19
12.12.2018 Юношеская лига УЕФА Группа H. 6-й тур 1 : 2Манчестер Юнайтед U19
27.11.2018 Юношеская лига УЕФА Группа H. 5-й тур Манчестер Юнайтед U196 : 2
07.11.2018 Юношеская лига УЕФА Группа H. 4-й тур 2 : 2Манчестер Юнайтед U19
23.10.2018 Юношеская лига УЕФА Группа H. 3-й тур Манчестер Юнайтед U194 : 1

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