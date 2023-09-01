Бавария U19 - Манчестер Юнайтед U19 20 Сентября прямая трансляция
20 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа A. 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария U19 - Манчестер Юнайтед U19, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа A. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария U19
Мюнхен, Германия
Манчестер Юнайтед U19
Манчестер, Англия
История личных встреч
|01.11.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа C. 6-й тур
|2 : 0
|26.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа C. 5-й тур
|3 : 2
|12.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа C. 4-й тур
|3 : 3
|04.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа C. 3-й тур
|1 : 2
|13.09.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа C. 2-й тур
|3 : 3
|13.03.2019
|Юношеская лига УЕФА
|1/8 финала
|3 : 1
|12.12.2018
|Юношеская лига УЕФА
|Группа H. 6-й тур
|1 : 2
|27.11.2018
|Юношеская лига УЕФА
|Группа H. 5-й тур
|6 : 2
|07.11.2018
|Юношеская лига УЕФА
|Группа H. 4-й тур
|2 : 2
|23.10.2018
|Юношеская лига УЕФА
|Группа H. 3-й тур
|4 : 1