Брага U19 - Наполи U19 20 Сентября прямая трансляция
20 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа C. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага U19 - Наполи U19, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа C. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брага U19
Брага, Португалия
Наполи U19
Неаполь, Италия
История личных встреч
|01.11.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа A. 6-й тур
|5 : 0
|26.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа A. 5-й тур
|2 : 3
|12.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа A. 4-й тур
|1 : 1
|04.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа A. 3-й тур
|5 : 1
|14.09.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа A. 2-й тур
|3 : 2