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Брага U19 - Наполи U19 20 Сентября прямая трансляция

20 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа C. 1-й тур
Брага U19
Наполи U19

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага U19 - Наполи U19, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа C. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага U19
Брага, Португалия
Наполи U19
Неаполь, Италия
История личных встреч
01.11.2022Юношеская лига УЕФАГруппа A. 6-й тур5 : 0Наполи U19
26.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа A. 5-й турНаполи U192 : 3
12.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа A. 4-й турНаполи U191 : 1
04.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа A. 3-й тур5 : 1Наполи U19
14.09.2022Юношеская лига УЕФАГруппа A. 2-й тур3 : 2Наполи U19

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