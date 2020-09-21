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Ренн - Маккаби Х 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
21 Сентября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Группа F. 1-й тур
Ренн
Маккаби Х

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Маккаби Х, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа F. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн, Франция
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
Главные тренеры
ФранцияБруно Женезио
ФранцияБруно Женезио
ИзраильМессай Дего
ИзраильМессай Дего
История личных встреч
16.09.2023Франция - Лига 15-й турРенн2 : 2
02.09.2023Франция - Лига 14-й тур0 : 0Ренн
27.08.2023Франция - Лига 13-й турРенн2 : 2
20.08.2023Франция - Лига 12-й тур1 : 1Ренн
13.08.2023Франция - Лига 11-й турРенн5 : 1
17.09.2023Израиль - Премьер-лигаПремьер-лига. 3-й тур3 : 2Маккаби Х
03.09.2023Израиль - Премьер-лигаПремьер-лига. 2-й тур1 : 2Маккаби Х
29.08.2023Лига чемпионовРаунд плей-офф. 2-й матч3 : 0Маккаби Х
23.08.2023Лига чемпионовРаунд плей-офф. 1-й матчМаккаби Х0 : 0
15.08.2023Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 2-й матчМаккаби Х3 : 1

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