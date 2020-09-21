Ренн - Маккаби Х 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
21 Сентября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Группа F. 1-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Маккаби Х, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа F. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн, Франция
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Бруно Женезио
|Мессай Дего
|Мессай Дего
История личных встреч
|16.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
|02.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|0 : 0
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 2
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|5 : 1
|17.09.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Премьер-лига. 3-й тур
|3 : 2
|03.09.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Премьер-лига. 2-й тур
|1 : 2
|29.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 0
|23.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 0
|15.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 1