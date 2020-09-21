ЛАСК - Ливерпуль 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Райффайзен-Арена (Линц, Австрия), вместимость: 19080
21 Сентября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Группа E. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЛАСК - Ливерпуль, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа E. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Райффайзен-Арена (Линц, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЛАСК
Линц, Австрия
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Главные тренеры
|Юрген Клопп
История личных встреч
|16.09.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 7-й тур
|1 : 3
|03.09.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 6-й тур
|2 : 0
|31.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 1
|27.08.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 5-й тур
|2 : 0
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|03.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|27.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 1
|13.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги Европы: ЛАСК — «Ливерпуль». Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.