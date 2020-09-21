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ЛАСК - Ливерпуль 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Райффайзен-Арена (Линц, Австрия), вместимость: 19080
21 Сентября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Группа E. 1-й тур
ЛАСК
Ливерпуль

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЛАСК - Ливерпуль, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа E. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Райффайзен-Арена (Линц, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЛАСК
Линц, Австрия
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Главные тренеры
ГерманияЮрген Клопп
История личных встреч
16.09.2023Австрия - БундеслигаБундеслига. 7-й тур1 : 3ЛАСК
03.09.2023Австрия - БундеслигаБундеслига. 6-й турЛАСК2 : 0
31.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матч1 : 1ЛАСК
27.08.2023Австрия - БундеслигаБундеслига. 5-й турЛАСК2 : 0
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчЛАСК2 : 1
16.09.2023Англия - Премьер-лига5-й тур1 : 3Ливерпуль
03.09.2023Англия - Премьер-лига4-й турЛиверпуль3 : 0
27.08.2023Англия - Премьер-лига3-й тур1 : 2Ливерпуль
19.08.2023Англия - Премьер-лига2-й турЛиверпуль3 : 1
13.08.2023Англия - Премьер-лига1-й тур1 : 1Ливерпуль
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги Европы: ЛАСК — «Ливерпуль». Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.

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