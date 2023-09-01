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Панатинаикос - Вильярреал 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Олимпик - Спирос Луис (Афины, Греция), вместимость: 71030
21 Сентября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Группа F. 1-й тур
Панатинаикос
Вильярреал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Панатинаикос - Вильярреал, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа F. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик - Спирос Луис (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Панатинаикос
Афины, Греция
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Главные тренеры
СербияИван Йованович
ИспанияЭнрике Сетьен
ИспанияХосе Пачета
История личных встреч
10.03.2009Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчПанатинаикос1 : 2Вильярреал
25.02.2009Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчВильярреал1 : 1Панатинаикос
16.09.2023Греция - Суперлига4-й тур0 : 5Панатинаикос
03.09.2023Греция - Суперлига3-й тур0 : 1Панатинаикос
29.08.2023Лига чемпионовРаунд плей-офф. 2-й матчПанатинаикос0 : 1
26.08.2023Греция - Суперлига2-й турПанатинаикос3 : 0
23.08.2023Лига чемпионовРаунд плей-офф. 1-й матч2 : 1Панатинаикос
17.09.2023Испания - Примера5-й турВильярреал2 : 1
01.09.2023Испания - Примера4-й тур3 : 1Вильярреал
27.08.2023Испания - Примера3-й турВильярреал3 : 4
18.08.2023Испания - Примера2-й тур0 : 1Вильярреал
13.08.2023Испания - Примера1-й турВильярреал1 : 2

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