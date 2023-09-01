Панатинаикос - Вильярреал 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Олимпик - Спирос Луис (Афины, Греция), вместимость: 71030
21 Сентября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Группа F. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Панатинаикос - Вильярреал, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа F. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик - Спирос Луис (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Панатинаикос
Афины, Греция
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Главные тренеры
|Иван Йованович
|Энрике Сетьен
|Хосе Пачета
История личных встреч
|10.03.2009
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 2
|25.02.2009
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|16.09.2023
|Греция - Суперлига
|4-й тур
|0 : 5
|03.09.2023
|Греция - Суперлига
|3-й тур
|0 : 1
|29.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 1
|26.08.2023
|Греция - Суперлига
|2-й тур
|3 : 0
|23.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
|17.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 1
|01.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|3 : 1
|27.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|3 : 4
|18.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 1
|13.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 2