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Юнион - Тулуза 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Лотто Парк - Констант ван ден Сток (Брюссель, Бельгия), вместимость: 28063
21 Сентября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Группа E. 1-й тур
Юнион
Тулуза

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Юнион - Тулуза, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа E. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Лотто Парк - Констант ван ден Сток (Брюссель, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Юнион
Брюссель, Бельгия
Тулуза
Тулуза, Франция
Главные тренеры
ИспанияКарлес Мартинес
История личных встреч
16.09.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 7-й турЮнион0 : 2
03.09.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 6-й турЮнион2 : 2
31.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матч0 : 1Юнион
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчЮнион2 : 0
19.08.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 4-й тур4 : 0Юнион
17.09.2023Франция - Лига 15-й тур0 : 0Тулуза
03.09.2023Франция - Лига 14-й турТулуза2 : 2
27.08.2023Франция - Лига 13-й тур2 : 0Тулуза
19.08.2023Франция - Лига 12-й турТулуза1 : 1
13.08.2023Франция - Лига 11-й тур1 : 2Тулуза

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