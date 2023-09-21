Юнион - Тулуза 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Лотто Парк - Констант ван ден Сток (Брюссель, Бельгия), вместимость: 28063
21 Сентября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Группа E. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Юнион - Тулуза, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа E. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Лотто Парк - Констант ван ден Сток (Брюссель, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Юнион
Брюссель, Бельгия
Тулуза
Тулуза, Франция
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
История личных встреч
|16.09.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 7-й тур
|0 : 2
|03.09.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 6-й тур
|2 : 2
|31.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 1
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 0
|19.08.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 4-й тур
|4 : 0
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 0
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 2
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 0
|19.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 2