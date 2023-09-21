Байер - Хеккен 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
21 Сентября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Группа H. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Хеккен, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа H. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен, Германия
Хеккен
Гётеборг, Швеция
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Пер Матиас Хёгмо
История личных встреч
|15.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 2
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|5 : 1
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|0 : 3
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|3 : 2
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 8
|17.09.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|23-й тур
|3 : 2
|03.09.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|22-й тур
|1 : 0
|31.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 3
|27.08.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|21-й тур
|4 : 2
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 2