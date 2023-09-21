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Байер - Хеккен 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
21 Сентября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Группа H. 1-й тур
Байер
Хеккен

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Хеккен, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа H. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен, Германия
Хеккен
Гётеборг, Швеция
Главные тренеры
ИспанияХаби Алонсо
НорвегияПер Матиас Хёгмо
История личных встреч
15.09.2023Германия - Бундеслига4-й тур2 : 2Байер
02.09.2023Германия - Бундеслига3-й турБайер5 : 1
26.08.2023Германия - Бундеслига2-й тур0 : 3Байер
19.08.2023Германия - Бундеслига1-й турБайер3 : 2
12.08.2023Кубок Германии1-й раунд0 : 8Байер
17.09.2023Швеция - Аллсвенскан - 202323-й турХеккен3 : 2
03.09.2023Швеция - Аллсвенскан - 202322-й тур1 : 0Хеккен
31.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матч1 : 3Хеккен
27.08.2023Швеция - Аллсвенскан - 202321-й тур4 : 2Хеккен
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчХеккен2 : 2

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