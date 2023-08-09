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Серветт - Славия П 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Стад де Женев (Ланси, Швейцария), вместимость: 30084
21 Сентября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Группа G. 1-й тур
Серветт
Славия П

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Серветт - Славия П, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа G. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де Женев (Ланси, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Серветт
Женева, Швейцария
Славия П
Прага, Чехия
Главные тренеры
ШвейцарияРене Вайлер
ЧехияЙиндржих Трпишовски
История личных встреч
03.09.2023Швейцария - Суперлига6-й турСерветт0 : 1
26.08.2023Швейцария - Суперлига5-й тур4 : 1Серветт
15.08.2023Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 2-й матчСерветт1 : 1
12.08.2023Швейцария - Суперлига4-й турСерветт1 : 1
09.08.2023Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 1-й матч2 : 1Серветт
16.09.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 8-й тур0 : 1Славия П
03.09.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 7-й турСлавия П5 : 1
31.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матч2 : 1Славия П
27.08.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 6-й тур1 : 1Славия П
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчСлавия П2 : 0

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