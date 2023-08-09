Серветт - Славия П 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Стад де Женев (Ланси, Швейцария), вместимость: 30084
21 Сентября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Группа G. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Серветт - Славия П, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа G. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де Женев (Ланси, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Серветт
Женева, Швейцария
Славия П
Прага, Чехия
Главные тренеры
|Рене Вайлер
|Йиндржих Трпишовски
История личных встреч
|03.09.2023
|Швейцария - Суперлига
|6-й тур
|0 : 1
|26.08.2023
|Швейцария - Суперлига
|5-й тур
|4 : 1
|15.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|12.08.2023
|Швейцария - Суперлига
|4-й тур
|1 : 1
|09.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|16.09.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 8-й тур
|0 : 1
|03.09.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 7-й тур
|5 : 1
|31.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 1
|27.08.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 6-й тур
|1 : 1
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 0