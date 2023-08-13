Рейнджерс - Бетис 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия), вместимость: 51082
21 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Группа C. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Бетис, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа C. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Айброкс (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Бетис
Севилья, Испания
Главные тренеры
|Майкл Бил
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|16.09.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 5-й тур
|0 : 2
|03.09.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 4-й тур
|0 : 1
|30.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|5 : 1
|26.08.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 3-й тур
|0 : 2
|22.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 2
|16.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|5 : 0
|02.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|27.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|4 : 2
|20.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 0
|13.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 2