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Рейнджерс - Бетис 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия), вместимость: 51082
21 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Группа C. 1-й тур
Рейнджерс
Бетис

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Бетис, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа C. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Айброкс (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Бетис
Севилья, Испания
Главные тренеры
АнглияМайкл Бил
ЧилиМануэль Пеллегрини
История личных встреч
16.09.2023Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 5-й тур0 : 2Рейнджерс
03.09.2023Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 4-й турРейнджерс0 : 1
30.08.2023Лига чемпионовРаунд плей-офф. 2-й матч5 : 1Рейнджерс
26.08.2023Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 3-й тур0 : 2Рейнджерс
22.08.2023Лига чемпионовРаунд плей-офф. 1-й матчРейнджерс2 : 2
16.09.2023Испания - Примера5-й тур5 : 0Бетис
02.09.2023Испания - Примера4-й турБетис1 : 0
27.08.2023Испания - Примера3-й тур4 : 2Бетис
20.08.2023Испания - Примера2-й турБетис0 : 0
13.08.2023Испания - Примера1-й тур1 : 2Бетис

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