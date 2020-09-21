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Аталанта - Ракув 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
21 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Группа D. 1-й тур
Аталанта
Ракув

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Ракув, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа D. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо, Италия
Ракув
Ченстохова, Польша
Главные тренеры
ИталияДжан Пьеро Гасперини
ПольшаДавид Шварга
История личных встреч
17.09.2023Италия - Серия А4-й тур3 : 2Аталанта
02.09.2023Италия - Серия А3-й турАталанта3 : 0
26.08.2023Италия - Серия А2-й тур2 : 1Аталанта
20.08.2023Италия - Серия А1-й тур0 : 2Аталанта
05.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи4 : 1Аталанта
16.09.2023Польша - Экстракласса8-й турРакув1 : 0
03.09.2023Польша - Экстракласса7-й турРакув2 : 0
30.08.2023Лига чемпионовРаунд плей-офф. 2-й матч1 : 1Ракув
22.08.2023Лига чемпионовРаунд плей-офф. 1-й матчРакув0 : 1
19.08.2023Польша - Экстракласса5-й турРакув2 : 0

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