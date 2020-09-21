Аталанта - Ракув 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
21 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Группа D. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Ракув, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа D. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо, Италия
Ракув
Ченстохова, Польша
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Давид Шварга
История личных встреч
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|3 : 2
|02.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|3 : 0
|26.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|20.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 2
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|16.09.2023
|Польша - Экстракласса
|8-й тур
|1 : 0
|03.09.2023
|Польша - Экстракласса
|7-й тур
|2 : 0
|30.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 1
|22.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 1
|19.08.2023
|Польша - Экстракласса
|5-й тур
|2 : 0