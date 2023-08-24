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Спарта П - Арис 21 Сентября прямая трансляция

21 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Группа C. 1-й тур
Спарта П
Арис

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта П - Арис, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа C. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спарта П
Прага, Чехия
Арис
Лимасол, Кипр
Главные тренеры
ДанияБрайан Приске Педерсен
ДанияБрайан Приске Педерсен
БеларусьАлексей Николаевич Шпилевский
История личных встреч
17.09.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 8-й турСпарта П5 : 0
03.09.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 7-й тур0 : 2Спарта П
31.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матчСпарта П4 : 1
27.08.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 6-й турСпарта П3 : 1
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матч3 : 1Спарта П
17.09.2023Кипр - Первый дивизионПервый дивизион. 4-й турАрис1 : 1
03.09.2023Кипр - Первый дивизионПервый дивизион. 3-й тур0 : 5Арис
31.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матчАрис6 : 2
28.08.2023Кипр - Первый дивизионПервый дивизион. 2-й турАрис2 : 1
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матч2 : 1Арис
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги Европы: «Спарта» — «Арис». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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