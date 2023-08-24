Спарта П - Арис 21 Сентября прямая трансляция
21 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Группа C. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта П - Арис, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа C. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спарта П
Прага, Чехия
Арис
Лимасол, Кипр
Главные тренеры
|Брайан Приске Педерсен
|Брайан Приске Педерсен
|Алексей Николаевич Шпилевский
История личных встреч
|17.09.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 8-й тур
|5 : 0
|03.09.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 7-й тур
|0 : 2
|31.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|4 : 1
|27.08.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 6-й тур
|3 : 1
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|3 : 1
|17.09.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Первый дивизион. 4-й тур
|1 : 1
|03.09.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Первый дивизион. 3-й тур
|0 : 5
|31.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|6 : 2
|28.08.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Первый дивизион. 2-й тур
|2 : 1
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги Европы: «Спарта» — «Арис». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.