Вест Хэм Юнайтед - ТСЦ 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
21 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Группа A. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - ТСЦ, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа A. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
ТСЦ
Бачка-Топола, Сербия
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Жарко Лазетич
История личных встреч
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|01.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 2
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 3
|20.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 1
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 7-й тур
|6 : 3
|01.09.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 6-й тур
|0 : 1
|26.08.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 5-й тур
|1 : 0
|20.08.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 4-й тур
|0 : 3
|15.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 4