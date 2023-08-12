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Вест Хэм Юнайтед - ТСЦ 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
21 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Группа A. 1-й тур
Вест Хэм Юнайтед
ТСЦ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - ТСЦ, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа A. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
ТСЦ
Бачка-Топола, Сербия
Главные тренеры
ШотландияДэвид Мойес
СербияЖарко Лазетич
История личных встреч
16.09.2023Англия - Премьер-лига5-й турВест Хэм Юнайтед1 : 3
01.09.2023Англия - Премьер-лига4-й тур1 : 2Вест Хэм Юнайтед
26.08.2023Англия - Премьер-лига3-й тур1 : 3Вест Хэм Юнайтед
20.08.2023Англия - Премьер-лига2-й турВест Хэм Юнайтед3 : 1
12.08.2023Англия - Премьер-лига1-й тур1 : 1Вест Хэм Юнайтед
16.09.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 7-й турТСЦ6 : 3
01.09.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 6-й тур0 : 1ТСЦ
26.08.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 5-й турТСЦ1 : 0
20.08.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 4-й тур0 : 3ТСЦ
15.08.2023Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 2-й матчТСЦ1 : 4

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