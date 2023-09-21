Шериф - Рома 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Шериф (Тирасполь, Молдавия), вместимость: 14300
21 Сентября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Группа G. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шериф - Рома, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа G. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Шериф (Тирасполь, Молдавия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Рома
Рим, Италия
Главные тренеры
|Роберто Бордин
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|31.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 1
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 1
|17.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 2
|10.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|5 : 1
|02.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 1 ДВ
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|7 : 0
|01.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 2
|26.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|20.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 2
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1