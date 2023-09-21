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Шериф - Рома 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Шериф (Тирасполь, Молдавия), вместимость: 14300
21 Сентября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Группа G. 1-й тур
Шериф
Рома

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шериф - Рома, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа G. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Шериф (Тирасполь, Молдавия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Рома
Рим, Италия
Главные тренеры
ИталияРоберто Бордин
ПортугалияЖозе Моуринью
История личных встреч
31.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матчШериф2 : 1
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матч1 : 1Шериф
17.08.2023Лига Европы3-й квалификационный раунд. 2-й матч2 : 2Шериф
10.08.2023Лига Европы3-й квалификационный раунд. 1-й матчШериф5 : 1
02.08.2023Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 2-й матч4 : 1 ДВШериф
17.09.2023Италия - Серия А4-й турРома7 : 0
01.09.2023Италия - Серия А3-й турРома1 : 2
26.08.2023Италия - Серия А2-й тур2 : 1Рома
20.08.2023Италия - Серия А1-й турРома2 : 2
06.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи2 : 1Рома

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