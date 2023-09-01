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Олимпиакос - Фрайбург 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция), вместимость: 33500
21 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Группа A. 1-й тур
Олимпиакос
Фрайбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпиакос - Фрайбург, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа A. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Олимпиакос
Пирей, Греция
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Главные тренеры
ИспанияДиего Пенас Мартинес
ГерманияКристиан Штрайх
История личных встреч
27.10.2022Лига ЕвропыГруппа G. 5-й турФрайбург1 : 1Олимпиакос
15.09.2022Лига ЕвропыГруппа G. 2-й турОлимпиакос0 : 3Фрайбург
17.09.2023Греция - Суперлига4-й тур1 : 1Олимпиакос
03.09.2023Греция - Суперлига3-й турОлимпиакос4 : 0
31.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матч0 : 3Олимпиакос
27.08.2023Греция - Суперлига2-й турОлимпиакос4 : 0
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчОлимпиакос3 : 1
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й турФрайбург2 : 4
02.09.2023Германия - Бундеслига3-й тур5 : 0Фрайбург
26.08.2023Германия - Бундеслига2-й турФрайбург1 : 0
19.08.2023Германия - Бундеслига1-й тур1 : 2Фрайбург
13.08.2023Кубок Германии1-й раунд0 : 2Фрайбург

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