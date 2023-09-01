Олимпиакос - Фрайбург 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция), вместимость: 33500
21 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Группа A. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпиакос - Фрайбург, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа A. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Олимпиакос
Пирей, Греция
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Главные тренеры
|Диего Пенас Мартинес
|Кристиан Штрайх
История личных встреч
|27.10.2022
|Лига Европы
|Группа G. 5-й тур
|1 : 1
|15.09.2022
|Лига Европы
|Группа G. 2-й тур
|0 : 3
|17.09.2023
|Греция - Суперлига
|4-й тур
|1 : 1
|03.09.2023
|Греция - Суперлига
|3-й тур
|4 : 0
|31.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 3
|27.08.2023
|Греция - Суперлига
|2-й тур
|4 : 0
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|3 : 1
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 4
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|5 : 0
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 0
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|13.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 2