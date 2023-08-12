Брайтон энд Хоув Альбион - АЕК Афины 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
21 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Группа B. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - АЕК Афины, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа B. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув, Англия
АЕК Афины
Афины, Греция
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Матиас Хесус Алмейда
История личных встреч
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 1
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 3
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 4
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|4 : 1
|17.09.2023
|Греция - Суперлига
|4-й тур
|1 : 1
|03.09.2023
|Греция - Суперлига
|3-й тур
|2 : 3
|30.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 2
|26.08.2023
|Греция - Суперлига
|2-й тур
|1 : 1
|22.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 0