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Брайтон энд Хоув Альбион - АЕК Афины 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
21 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Группа B. 1-й тур
Брайтон энд Хоув Альбион
АЕК Афины

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - АЕК Афины, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа B. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув, Англия
АЕК Афины
Афины, Греция
Главные тренеры
ИталияРоберто де Дзерби
АргентинаМатиас Хесус Алмейда
История личных встреч
16.09.2023Англия - Премьер-лига5-й тур1 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
02.09.2023Англия - Премьер-лига4-й турБрайтон энд Хоув Альбион3 : 1
26.08.2023Англия - Премьер-лига3-й турБрайтон энд Хоув Альбион1 : 3
19.08.2023Англия - Премьер-лига2-й тур1 : 4Брайтон энд Хоув Альбион
12.08.2023Англия - Премьер-лига1-й турБрайтон энд Хоув Альбион4 : 1
17.09.2023Греция - Суперлига4-й турАЕК Афины1 : 1
03.09.2023Греция - Суперлига3-й тур2 : 3АЕК Афины
30.08.2023Лига чемпионовРаунд плей-офф. 2-й матчАЕК Афины1 : 2
26.08.2023Греция - Суперлига2-й турАЕК Афины1 : 1
22.08.2023Лига чемпионовРаунд плей-офф. 1-й матч1 : 0АЕК Афины

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