Аякс - Марсель 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
21 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Группа B. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Марсель, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа B. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Марсель
Марсель, Франция
Главные тренеры
|Морис Стейн
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|20.07.2016
|Товарищеские матчи (клубы) - 2016
|Июль 2016
|2 : 2
|18.03.2009
|Кубок УЕФА
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 2 ДВ
|12.03.2009
|Кубок УЕФА
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
|17.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|3 : 1
|03.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 0
|31.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 1
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 4
|19.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 2
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 0
|01.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 1
|26.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 0
|18.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 2
|15.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1 3 : 5