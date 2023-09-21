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Аякс - Марсель 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
21 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Группа B. 1-й тур
Аякс
Марсель

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Марсель, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа B. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Марсель
Марсель, Франция
Главные тренеры
НидерландыМорис Стейн
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
История личных встреч
20.07.2016Товарищеские матчи (клубы) - 2016Июль 2016Марсель2 : 2Аякс
18.03.2009Кубок УЕФА1/8 финала. 2-й матчАякс2 : 2 ДВМарсель
12.03.2009Кубок УЕФА1/8 финала. 1-й матчМарсель2 : 1Аякс
17.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 5-й тур3 : 1Аякс
03.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й тур0 : 0Аякс
31.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матчАякс0 : 1
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матч1 : 4Аякс
19.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й тур2 : 2Аякс
17.09.2023Франция - Лига 15-й турМарсель0 : 0
01.09.2023Франция - Лига 14-й тур1 : 1Марсель
26.08.2023Франция - Лига 13-й турМарсель2 : 0
18.08.2023Франция - Лига 12-й тур2 : 2Марсель
15.08.2023Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 2-й матчМарсель2 : 1 3 : 5

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