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Штурм - Спортинг 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Меркур-Арена (Грац, Австрия), вместимость: 15400
21 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Группа D. 1-й тур
Штурм
Спортинг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штурм - Спортинг, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа D. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Меркур-Арена (Грац, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штурм
Грац, Австрия
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Главные тренеры
АвстрияКристиан Ильцер
ПортугалияРубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
16.09.2023Австрия - БундеслигаБундеслига. 7-й турШтурм2 : 2
02.09.2023Австрия - БундеслигаБундеслига. 6-й тур1 : 2Штурм
26.08.2023Австрия - БундеслигаБундеслига. 5-й турШтурм4 : 1
19.08.2023Австрия - БундеслигаБундеслига. 4-й тур0 : 1Штурм
15.08.2023Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 2-й матчШтурм1 : 3
17.09.2023Португалия - Примейра5-й турСпортинг3 : 0
03.09.2023Португалия - Примейра4-й тур1 : 1Спортинг
27.08.2023Португалия - Примейра3-й турСпортинг1 : 0
18.08.2023Португалия - Примейра2-й тур1 : 2Спортинг
12.08.2023Португалия - Примейра1-й турСпортинг3 : 2

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