Штурм - Спортинг 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Меркур-Арена (Грац, Австрия), вместимость: 15400
21 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Группа D. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штурм - Спортинг, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа D. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Меркур-Арена (Грац, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штурм
Грац, Австрия
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Главные тренеры
|Кристиан Ильцер
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
|16.09.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 7-й тур
|2 : 2
|02.09.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 6-й тур
|1 : 2
|26.08.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 5-й тур
|4 : 1
|19.08.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 4-й тур
|0 : 1
|15.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 3
|17.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|3 : 0
|03.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|27.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|18.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|1 : 2
|12.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|3 : 2