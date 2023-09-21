ХИК - ПАОК 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Болт Арена (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 10770
21 Сентября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Группа G. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ХИК - ПАОК, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа G. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Болт Арена (Хельсинки, Финляндия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ХИК
Хельсинки, Финляндия
ПАОК
Салоники, Греция
Главные тренеры
|Тони Коркеакуннас
|Рэзван Луческу
История личных встреч
|16.09.2023
|Финляндия - Вейккауслиига
|Плей-офф чемпионов. 1-й тур
|2 : 0
|03.09.2023
|Финляндия - Вейккауслиига
|Вейккауслиига. 1-й тур
|2 : 2
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 0
|27.08.2023
|Финляндия - Вейккауслиига
|Вейккауслиига. 1-й тур
|1 : 3
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
|17.09.2023
|Греция - Суперлига
|4-й тур
|0 : 0
|03.09.2023
|Греция - Суперлига
|3-й тур
|1 : 0
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|4 : 0
|27.08.2023
|Греция - Суперлига
|2-й тур
|2 : 1
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 2