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ХИК - ПАОК 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Болт Арена (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 10770
21 Сентября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Группа G. 1-й тур
ХИК
ПАОК

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ХИК - ПАОК, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа G. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Болт Арена (Хельсинки, Финляндия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ХИК
Хельсинки, Финляндия
ПАОК
Салоники, Греция
Главные тренеры
ФинляндияТони Коркеакуннас
РумынияРэзван Луческу
История личных встреч
16.09.2023Финляндия - ВейккауслиигаПлей-офф чемпионов. 1-й турХИК2 : 0
03.09.2023Финляндия - ВейккауслиигаВейккауслиига. 1-й турХИК2 : 2
31.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матчХИК2 : 0
27.08.2023Финляндия - ВейккауслиигаВейккауслиига. 1-й тур1 : 3ХИК
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матч2 : 1ХИК
17.09.2023Греция - Суперлига4-й турПАОК0 : 0
03.09.2023Греция - Суперлига3-й тур1 : 0ПАОК
31.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матчПАОК4 : 0
27.08.2023Греция - Суперлига2-й турПАОК2 : 1
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матч1 : 2ПАОК

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