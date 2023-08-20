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Легия - Астон Вилла 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31800
21 Сентября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Группа E. 1-й тур
Легия
Астон Вилла

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Легия - Астон Вилла, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа E. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Легия
Варшава, Польша
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Главные тренеры
ГерманияКоста Руньяич
ИспанияУнаи Эмери
История личных встреч
16.09.2023Польша - Экстракласса8-й тур1 : 1Легия
03.09.2023Польша - Экстракласса7-й турЛегия3 : 1
31.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матчЛегия1 : 1 6 : 5
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матч3 : 3Легия
20.08.2023Польша - Экстракласса5-й турЛегия1 : 0
16.09.2023Англия - Премьер-лига5-й турАстон Вилла3 : 1
03.09.2023Англия - Премьер-лига4-й тур3 : 0Астон Вилла
31.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матчАстон Вилла3 : 0
27.08.2023Англия - Премьер-лига3-й тур1 : 3Астон Вилла
23.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матч0 : 5Астон Вилла

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