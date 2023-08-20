Легия - Астон Вилла 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31800
21 Сентября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Группа E. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Легия - Астон Вилла, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа E. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Легия
Варшава, Польша
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Главные тренеры
|Коста Руньяич
|Унаи Эмери
История личных встреч
|16.09.2023
|Польша - Экстракласса
|8-й тур
|1 : 1
|03.09.2023
|Польша - Экстракласса
|7-й тур
|3 : 1
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 1 6 : 5
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|3 : 3
|20.08.2023
|Польша - Экстракласса
|5-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|03.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 0
|27.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 3
|23.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 5