Фенербахче - Норшелланн 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Улкер - Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 58990
21 Сентября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Группа H. 1-й тур
Главный судья: Гергё Богар (Венгрия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Норшелланн, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа H. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Улкер - Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фенербахче
Стамбул, Турция
Норшелланн
Фарум, Дания
|40
|вр
|Доминик Ливакович
|21
|зщ
|Брайт Осайи-Самуэль
|4
|зщ
|Сердар Азиз
|50
|зщ
|Родриго Бекао
|7
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|26
|пз
|Миха Зайц
|35
|пз
|Фред
|17
|пз
|Ирфан Кахведжи
|53
|пз
|Себастьян Шиманьски
|10
|нп
|Душан Тадич
|9
|нп
|Эдин Джеко
|13
|вр
|Андреас Хансен
|23
|зщ
|Оливер Вилладсен
|4
|зщ
|Киан Хансен
|39
|зщ
|Adamo Nagalo
|5
|зщ
|Мартин Фресе
|10
|пз
|Мохаммед Диоманде
|6
|пз
|Йеппе Тверсков
|27
|пз
|Даниэль Свенссон
|14
|нп
|Ibrahim Osman
|7
|нп
|Маркус Ингвартсен
|8
|нп
|Андреас Шельдеруп
Главные тренеры
|Жорже Жезуш
История личных встреч
|17.09.2023
|Турция - Суперлига
|5-й тур
|3 : 2
|03.09.2023
|Турция - Суперлига
|4-й тур
|0 : 1
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 1
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|5 : 1
|21.08.2023
|Турция - Суперлига
|2-й тур
|0 : 2
|16.09.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 8-й тур
|2 : 2
|03.09.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 7-й тур
|1 : 1
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 1
|27.08.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 6-й тур
|3 : 0
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|5 : 0