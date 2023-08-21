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Фенербахче - Норшелланн 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Улкер - Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 58990
21 Сентября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Группа H. 1-й тур
Главный судья: Гергё Богар (Венгрия);
Фенербахче
Норшелланн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Норшелланн, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа H. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Улкер - Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул, Турция
Норшелланн
Фарум, Дания
40ХорватияврДоминик Ливакович
21НигериязщБрайт Осайи-Самуэль
4ТурциязщСердар Азиз
50БразилиязщРодриго Бекао
7ТурциязщФерди Кадыоглу
26СловенияпзМиха Зайц
35Бразилияпз Фред
17ТурцияпзИрфан Кахведжи
53ПольшапзСебастьян Шиманьски
10СербиянпДушан Тадич
9Босния и ГерцеговинанпЭдин Джеко
13ДанияврАндреас Хансен
23ДаниязщОливер Вилладсен
4ДаниязщКиан Хансен
39Кот-д'ИвуарзщAdamo Nagalo
5ДаниязщМартин Фресе
10ГанапзМохаммед Диоманде
6ДанияпзЙеппе Тверсков
27ШвецияпзДаниэль Свенссон
14ГананпIbrahim Osman
7ДаниянпМаркус Ингвартсен
8НорвегиянпАндреас Шельдеруп
Главные тренеры
ПортугалияЖорже Жезуш
История личных встреч
17.09.2023Турция - Суперлига5-й турФенербахче3 : 2
03.09.2023Турция - Суперлига4-й тур0 : 1Фенербахче
31.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матч0 : 1Фенербахче
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчФенербахче5 : 1
21.08.2023Турция - Суперлига2-й тур0 : 2Фенербахче
16.09.2023Дания - СуперлигаСуперлига. 8-й турНоршелланн2 : 2
03.09.2023Дания - СуперлигаСуперлига. 7-й тур1 : 1Норшелланн
31.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матч0 : 1Норшелланн
27.08.2023Дания - СуперлигаСуперлига. 6-й турНоршелланн3 : 0
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчНоршелланн5 : 0

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