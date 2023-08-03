Лудогорец - Спартак Тр 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Хювефарма Арена (Разград, Болгария), вместимость: 12500
21 Сентября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Группа H. 1-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лудогорец - Спартак Тр, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа H. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Хювефарма Арена (Разград, Болгария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лудогорец
Разград, Болгария
Спартак Тр
Трнава, Словакия
Главные тренеры
|Ивайло Петев
|Михал Гашпарик
История личных встреч
|16.09.2023
|Болгария - Первая лига
|Первая лига. 9-й тур
|2 : 2
|31.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 1
|27.08.2023
|Болгария - Первая лига
|Первая лига. 7-й тур
|5 : 0
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 4
|20.08.2023
|Болгария - Первая лига
|Первая лига. 6-й тур
|1 : 0
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 2 ДВ
|23.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 1
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 1
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 1