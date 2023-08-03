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Лудогорец - Спартак Тр 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Хювефарма Арена (Разград, Болгария), вместимость: 12500
21 Сентября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Группа H. 1-й тур
Лудогорец
Спартак Тр

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лудогорец - Спартак Тр, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа H. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Хювефарма Арена (Разград, Болгария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лудогорец
Разград, Болгария
Спартак Тр
Трнава, Словакия
Главные тренеры
БолгарияИвайло Петев
СловакияМихал Гашпарик
История личных встреч
16.09.2023Болгария - Первая лигаПервая лига. 9-й турЛудогорец2 : 2
31.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матч0 : 1Лудогорец
27.08.2023Болгария - Первая лигаПервая лига. 7-й турЛудогорец5 : 0
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчЛудогорец1 : 4
20.08.2023Болгария - Первая лигаПервая лига. 6-й тур1 : 0Лудогорец
31.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матч1 : 2 ДВСпартак Тр
23.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчСпартак Тр1 : 1
17.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матчСпартак Тр3 : 1
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матч2 : 1Спартак Тр
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матчСпартак Тр4 : 1

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