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Генк - Фиорентина 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сегека Арена (Генк, Бельгия), вместимость: 24604
21 Сентября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Группа F. 1-й тур
Генк
Фиорентина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Генк - Фиорентина, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа F. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сегека Арена (Генк, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Генк
Генк, Бельгия
Фиорентина
Флоренция, Италия
Главные тренеры
БельгияВоутер Вранкен
БельгияВоутер Вранкен
ИталияВинченцо Итальяно
История личных встреч
16.09.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 7-й тур0 : 2Генк
03.09.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 6-й турГенк1 : 1
31.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матч1 : 0 4 : 5Генк
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчГенк2 : 1
20.08.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 4-й турГенк0 : 0
17.09.2023Италия - Серия А4-й турФиорентина3 : 2
03.09.2023Италия - Серия А3-й тур4 : 0Фиорентина
31.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матчФиорентина2 : 0
27.08.2023Италия - Серия А2-й турФиорентина2 : 2
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матч1 : 0Фиорентина

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