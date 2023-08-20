Генк - Фиорентина 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сегека Арена (Генк, Бельгия), вместимость: 24604
21 Сентября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Группа F. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Генк - Фиорентина, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа F. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сегека Арена (Генк, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Генк
Генк, Бельгия
Фиорентина
Флоренция, Италия
Главные тренеры
|Воутер Вранкен
|Воутер Вранкен
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|16.09.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 7-й тур
|0 : 2
|03.09.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 6-й тур
|1 : 1
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 0 4 : 5
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
|20.08.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 4-й тур
|0 : 0
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|3 : 2
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|4 : 0
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 0
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 2
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 0