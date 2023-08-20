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Зриньски - АЗ Алкмар 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Биелы Бриг (Мостар, Босния и Герцеговина), вместимость: 25000
21 Сентября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Группа E. 1-й тур
Зриньски
АЗ Алкмар

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зриньски - АЗ Алкмар, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа E. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Биелы Бриг (Мостар, Босния и Герцеговина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зриньски
Мостар, Босния и Герцеговина
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Главные тренеры
ХорватияКрунослав Рендулич
НидерландыПаскаль Янсен
История личных встреч
16.09.2023Босния и Герцеговина - Премьер-лига7-й тур1 : 0Зриньски
13.09.2023Босния и Герцеговина - Премьер-лига1-й турЗриньски0 : 1
31.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матчЗриньски1 : 1
27.08.2023Босния и Герцеговина - Премьер-лига5-й турЗриньски5 : 3
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матч2 : 1Зриньски
17.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 5-й турАЗ Алкмар2 : 0
03.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й тур0 : 2АЗ Алкмар
31.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матч3 : 3 5 : 6АЗ Алкмар
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчАЗ Алкмар1 : 1
20.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й тур1 : 3АЗ Алкмар

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