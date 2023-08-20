Зриньски - АЗ Алкмар 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Биелы Бриг (Мостар, Босния и Герцеговина), вместимость: 25000
21 Сентября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Группа E. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зриньски - АЗ Алкмар, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа E. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Биелы Бриг (Мостар, Босния и Герцеговина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зриньски
Мостар, Босния и Герцеговина
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Главные тренеры
|Крунослав Рендулич
|Паскаль Янсен
История личных встреч
|16.09.2023
|Босния и Герцеговина - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|13.09.2023
|Босния и Герцеговина - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|31.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 1
|27.08.2023
|Босния и Герцеговина - Премьер-лига
|5-й тур
|5 : 3
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
|17.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|2 : 0
|03.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 2
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 3 5 : 6
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 1
|20.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 3