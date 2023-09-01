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Слован Бр - КИ Клаксвик 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Тегельне Поле (Братислава, Словакия), вместимость: 22500
21 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Группа A. 1-й тур
Слован Бр
КИ Клаксвик

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слован Бр - КИ Клаксвик, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа A. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Тегельне Поле (Братислава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Слован Бр
Братислава, Словакия
КИ Клаксвик
Клаксвик, Фарерские острова
Главные тренеры
СловакияВладимир Вайсс
НорвегияМагне Хосет
История личных встреч
21.08.2020Лига чемпионов1-й квалификационный раундКИ Клаксвик3 : 0 ТСлован Бр
31.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матч6 : 2Слован Бр
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчСлован Бр2 : 1
15.08.2023Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 2-й матч3 : 1Слован Бр
09.08.2023Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 1-й матчСлован Бр1 : 2
01.08.2023Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 2-й матчСлован Бр2 : 2
31.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матч2 : 1КИ Клаксвик
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчКИ Клаксвик1 : 1
15.08.2023Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 2-й матч2 : 0 ДВКИ Клаксвик
08.08.2023Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 1-й матчКИ Клаксвик2 : 1
02.08.2023Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 2-й матч3 : 3 3 : 4КИ Клаксвик

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