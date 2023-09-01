Слован Бр - КИ Клаксвик 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Тегельне Поле (Братислава, Словакия), вместимость: 22500
21 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Группа A. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слован Бр - КИ Клаксвик, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа A. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Тегельне Поле (Братислава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Слован Бр
Братислава, Словакия
КИ Клаксвик
Клаксвик, Фарерские острова
Главные тренеры
|Владимир Вайсс
|Магне Хосет
История личных встреч
|21.08.2020
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд
|3 : 0 Т
|31.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|6 : 2
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
|15.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 1
|09.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|01.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 2
|31.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 1
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 1
|15.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0 ДВ
|08.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|02.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 3 3 : 4