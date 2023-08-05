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Лугано - Будё-Глимт 21 Сентября прямая трансляция

21 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Группа D. 1-й тур
Лугано
Будё-Глимт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лугано - Будё-Глимт, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа D. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лугано
Лугано, Швейцария
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Главные тренеры
ШвейцарияМаттиа Крочи-Торти
НорвегияХьетиль Кнутсен
История личных встреч
03.09.2023Швейцария - Суперлига6-й тур3 : 2Лугано
31.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матчЛугано0 : 1
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матч2 : 0Лугано
13.08.2023Швейцария - Суперлига4-й турЛугано6 : 1
05.08.2023Швейцария - Суперлига3-й тур3 : 0Лугано
17.09.2023Норвегия - Элитсерия22-й тур1 : 1Будё-Глимт
03.09.2023Норвегия - Элитсерия21-й тур4 : 4Будё-Глимт
31.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матчБудё-Глимт3 : 2 ДВ
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матч2 : 2Будё-Глимт
20.08.2023Норвегия - Элитсерия19-й тур1 : 3Будё-Глимт

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