Лугано - Будё-Глимт 21 Сентября прямая трансляция
21 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Группа D. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лугано - Будё-Глимт, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа D. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лугано
Лугано, Швейцария
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Главные тренеры
|Маттиа Крочи-Торти
|Хьетиль Кнутсен
История личных встреч
|03.09.2023
|Швейцария - Суперлига
|6-й тур
|3 : 2
|31.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 1
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 0
|13.08.2023
|Швейцария - Суперлига
|4-й тур
|6 : 1
|05.08.2023
|Швейцария - Суперлига
|3-й тур
|3 : 0
|17.09.2023
|Норвегия - Элитсерия
|22-й тур
|1 : 1
|03.09.2023
|Норвегия - Элитсерия
|21-й тур
|4 : 4
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 2 ДВ
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 2
|20.08.2023
|Норвегия - Элитсерия
|19-й тур
|1 : 3