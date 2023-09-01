Брюгге - Бешикташ 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия), вместимость: 29042
21 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Группа D. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брюгге - Бешикташ, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа D. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Бешикташ
Стамбул, Турция
Главные тренеры
|Шенол Гюнеш
История личных встреч
|19.03.2015
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 3
|12.03.2015
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
|29.11.2006
|Кубок УЕФА
|Группа B. 4-й тур
|2 : 1
|16.09.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 7-й тур
|4 : 2
|03.09.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 6-й тур
|2 : 1
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 2
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 2
|20.08.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 4-й тур
|7 : 1
|17.09.2023
|Турция - Суперлига
|5-й тур
|3 : 0
|03.09.2023
|Турция - Суперлига
|4-й тур
|2 : 0
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 0
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 3
|20.08.2023
|Турция - Суперлига
|2-й тур
|1 : 1