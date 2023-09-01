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Брюгге - Бешикташ 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия), вместимость: 29042
21 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Группа D. 1-й тур
Брюгге
Бешикташ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брюгге - Бешикташ, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа D. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Бешикташ
Стамбул, Турция
Главные тренеры
ТурцияШенол Гюнеш
История личных встреч
19.03.2015Лига Европы1/8 финала. 2-й матчБешикташ1 : 3Брюгге
12.03.2015Лига Европы1/8 финала. 1-й матчБрюгге2 : 1Бешикташ
29.11.2006Кубок УЕФАГруппа B. 4-й турБешикташ2 : 1Брюгге
16.09.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 7-й турБрюгге4 : 2
03.09.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 6-й тур2 : 1Брюгге
31.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матчБрюгге2 : 2
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матч1 : 2Брюгге
20.08.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 4-й турБрюгге7 : 1
17.09.2023Турция - Суперлига5-й тур3 : 0Бешикташ
03.09.2023Турция - Суперлига4-й турБешикташ2 : 0
31.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матчБешикташ1 : 0
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матч2 : 3Бешикташ
20.08.2023Турция - Суперлига2-й турБешикташ1 : 1

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