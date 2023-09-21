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Заря - Гент 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Арена Люблин (Люблин, Польша), вместимость: 15500
21 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Группа B. 1-й тур
Заря
Гент

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заря - Гент, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа B. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Люблин (Люблин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Заря
Украина
Гент
Гент, Бельгия
Главные тренеры
ХорватияМладен Бартулович (и.о.)
БельгияХейн Ванхазебрук
История личных встреч
15.09.2023Украина - Премьер-лига7-й тур2 : 1Заря
31.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матчЗаря2 : 1
27.08.2023Украина - Премьер-лига5-й тур1 : 1Заря
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матч2 : 0Заря
18.08.2023Украина - Премьер-лига4-й турЗаря0 : 0
17.09.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 7-й тур1 : 1Гент
03.09.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 6-й турГент2 : 1
31.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матч1 : 2Гент
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчГент2 : 0
20.08.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 4-й турГент2 : 2

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