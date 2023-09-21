Заря - Гент 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Арена Люблин (Люблин, Польша), вместимость: 15500
21 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Группа B. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заря - Гент, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа B. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Люблин (Люблин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Заря
Украина
Гент
Гент, Бельгия
Главные тренеры
|Младен Бартулович (и.о.)
|Хейн Ванхазебрук
История личных встреч
|15.09.2023
|Украина - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|31.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 1
|27.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 0
|18.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|17.09.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 7-й тур
|1 : 1
|03.09.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 6-й тур
|2 : 1
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 2
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 0
|20.08.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 4-й тур
|2 : 2