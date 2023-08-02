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Маккаби Т-А - Брейдаблик 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Блумфилд (Тель-Авив, Израиль), вместимость: 29400
21 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Группа B. 1-й тур
Маккаби Т-А
Брейдаблик

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Маккаби Т-А - Брейдаблик, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа B. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Блумфилд (Тель-Авив, Израиль). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Брейдаблик
Коупавогюр, Исландия
Главные тренеры
ИсландияОскар Храбн Торвальдссон
История личных встреч
17.09.2023Израиль - Премьер-лигаПремьер-лига. 3-й турМаккаби Т-А1 : 1
03.09.2023Израиль - Премьер-лигаПремьер-лига. 2-й тур0 : 3Маккаби Т-А
31.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матч1 : 1Маккаби Т-А
27.08.2023Израиль - Премьер-лигаПремьер-лига. 1-й турМаккаби Т-А4 : 1
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчМаккаби Т-А4 : 1
31.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матчБрейдаблик1 : 0
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матч0 : 1Брейдаблик
17.08.2023Лига Европы3-й квалификационный раунд. 2-й матчБрейдаблик1 : 0
10.08.2023Лига Европы3-й квалификационный раунд. 1-й матч6 : 2Брейдаблик
02.08.2023Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 2-й матч6 : 3Брейдаблик

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