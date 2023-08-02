Маккаби Т-А - Брейдаблик 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Блумфилд (Тель-Авив, Израиль), вместимость: 29400
21 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Группа B. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Маккаби Т-А - Брейдаблик, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа B. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Блумфилд (Тель-Авив, Израиль). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Брейдаблик
Коупавогюр, Исландия
Главные тренеры
|Оскар Храбн Торвальдссон
История личных встреч
|17.09.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Премьер-лига. 3-й тур
|1 : 1
|03.09.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Премьер-лига. 2-й тур
|0 : 3
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 1
|27.08.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Премьер-лига. 1-й тур
|4 : 1
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|4 : 1
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 0
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 1
|17.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|10.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|6 : 2
|02.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|6 : 3