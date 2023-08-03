Виктория Пльзень - Балкани 21 Сентября прямая трансляция
21 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Группа C. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виктория Пльзень - Балкани, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа C. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Балкани
Сува-Река, Косово
Главные тренеры
|Мирослав Коубек
|Илир Дая
История личных встреч
|17.09.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 8-й тур
|1 : 7
|03.09.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 7-й тур
|2 : 0
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 0
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 2
|20.08.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 5-й тур
|2 : 1
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 0
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|4 : 1
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 3
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 4