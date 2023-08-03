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Виктория Пльзень - Балкани 21 Сентября прямая трансляция

21 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Группа C. 1-й тур
Виктория Пльзень
Балкани

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виктория Пльзень - Балкани, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа C. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Балкани
Сува-Река, Косово
Главные тренеры
ЧехияМирослав Коубек
АлбанияИлир Дая
История личных встреч
17.09.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 8-й тур1 : 7Виктория Пльзень
03.09.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 7-й турВиктория Пльзень2 : 0
31.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матчВиктория Пльзень3 : 0
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матч1 : 2Виктория Пльзень
20.08.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 5-й турВиктория Пльзень2 : 1
31.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матч1 : 0Балкани
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчБалкани4 : 1
17.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 3Балкани
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчБалкани2 : 0
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 4Балкани

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