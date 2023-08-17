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Ференцварош - Чукарички 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия), вместимость: 23700
21 Сентября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Группа F. 1-й тур
Ференцварош
Чукарички

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ференцварош - Чукарички, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа F. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Чукарички
Белград, Сербия
Главные тренеры
СербияИгор Матич
История личных встреч
03.09.2023Венгрия - OTP Банк Лига6-й тур2 : 6Ференцварош
31.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матчФеренцварош3 : 0
27.08.2023Венгрия - OTP Банк Лига5-й турФеренцварош6 : 1
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матч0 : 4Ференцварош
17.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матчФеренцварош2 : 1
16.09.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 7-й турЧукарички2 : 1
04.09.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 6-й тур2 : 2Чукарички
31.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матчЧукарички0 : 3
27.08.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 5-й турЧукарички0 : 0
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матч3 : 1Чукарички

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