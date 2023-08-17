Ференцварош - Чукарички 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия), вместимость: 23700
21 Сентября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Группа F. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ференцварош - Чукарички, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа F. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Чукарички
Белград, Сербия
Главные тренеры
|Игор Матич
История личных встреч
|03.09.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|6-й тур
|2 : 6
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 0
|27.08.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|5-й тур
|6 : 1
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 4
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|16.09.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 7-й тур
|2 : 1
|04.09.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 6-й тур
|2 : 2
|31.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 3
|27.08.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 5-й тур
|0 : 0
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|3 : 1