03:20 ()
Свернуть список

Динамо З - Астана 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Максимир (Загреб, Хорватия), вместимость: 37168
21 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Группа C. 1-й тур
Динамо З
Астана

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо З - Астана, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа C. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Максимир (Загреб, Хорватия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо З
Загреб, Хорватия
Астана
Астана, Казахстан
Главные тренеры
Босния и ГерцеговинаСергей Якирович
КазахстанГригорий Константинович Бабаян
История личных встреч
02.08.2023Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 2-й матчАстана0 : 2Динамо З
25.07.2023Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 1-й матчДинамо З4 : 0Астана
14.08.2018Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 2-й матчДинамо З1 : 0Астана
07.08.2018Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 1-й матчАстана0 : 2Динамо З
16.09.2023Хорватия - Первая лига8-й турДинамо З3 : 0
03.09.2023Хорватия - Первая лига7-й тур2 : 3Динамо З
31.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матч4 : 1Динамо З
27.08.2023Хорватия - Первая лига6-й турДинамо З2 : 1
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчДинамо З3 : 1
16.09.2023Казахстан - Премьер-лига22-й турАстана2 : 1
31.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матч1 : 1Астана
27.08.2023Казахстан - Премьер-лига21-й тур1 : 0Астана
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчАстана1 : 0
20.08.2023Казахстан - Премьер-лига20-й турАстана1 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close