Динамо З - Астана 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Максимир (Загреб, Хорватия), вместимость: 37168
21 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Группа C. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо З - Астана, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа C. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Максимир (Загреб, Хорватия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо З
Загреб, Хорватия
Астана
Астана, Казахстан
Главные тренеры
|Сергей Якирович
|Григорий Константинович Бабаян
История личных встреч
|02.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2
|25.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|4 : 0
|14.08.2018
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|07.08.2018
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 2
|16.09.2023
|Хорватия - Первая лига
|8-й тур
|3 : 0
|03.09.2023
|Хорватия - Первая лига
|7-й тур
|2 : 3
|31.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|4 : 1
|27.08.2023
|Хорватия - Первая лига
|6-й тур
|2 : 1
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|3 : 1
|16.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 1
|27.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 0
|20.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1