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Айнтрахт Ф - Абердин 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
21 Сентября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Группа G. 1-й тур
Айнтрахт Ф
Абердин

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Абердин, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа G. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Абердин
Абердин, Шотландия
Главные тренеры
ШотландияБарри Робсон
История личных встреч
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й тур1 : 1Айнтрахт Ф
03.09.2023Германия - Бундеслига3-й турАйнтрахт Ф1 : 1
31.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матчАйнтрахт Ф2 : 0
27.08.2023Германия - Бундеслига2-й тур1 : 1Айнтрахт Ф
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матч1 : 1Айнтрахт Ф
16.09.2023Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 5-й тур2 : 0Абердин
03.09.2023Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 4-й турАбердин0 : 2
31.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матчАбердин1 : 3
27.08.2023Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 3-й тур2 : 2Абердин
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матч2 : 2Абердин

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