Айнтрахт Ф - Абердин 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
21 Сентября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Группа G. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Абердин, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа G. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Абердин
Абердин, Шотландия
Главные тренеры
|Барри Робсон
История личных встреч
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|03.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 1
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 0
|27.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 1
|16.09.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 5-й тур
|2 : 0
|03.09.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 4-й тур
|0 : 2
|31.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 3
|27.08.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 3-й тур
|2 : 2
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 2