Алавес - Атлетик Б 22 Сентября прямая трансляция
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
22 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 6-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Атлетик Б, которое состоится 22 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Атлетик Б
Бильбао
|1
|вр
|Антонио Сивера
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|16
|зщ
|Рафа Марин
|4
|зщ
|Александар Седлар
|3
|зщ
|Рубен Дуарте
|7
|зщ
|Алекс Сола
|6
|пз
|Андер Гевара
|8
|пз
|Антонио Бланко
|18
|пз
|Хон Альдалур
|15
|нп
|Кике
|11
|нп
|Луис Риоха
|1
|вр
|Унай Симон
|18
|зщ
|Оскар де Маркос
|5
|зщ
|Ерай Альварес
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|16
|пз
|Иньиго Руис
|6
|пз
|Микель Весга
|8
|пз
|Ойан Сансет
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|7
|нп
|Алекс Беренгер
|12
|нп
|Горка Гурусета
Главные тренеры
|Луис Гарсия Пласа
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|09.01.2022
|Испания - Примера
|20-й тур
|0 : 0
|01.10.2021
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 0
|10.04.2021
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 0
|04.10.2020
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 0
|23.02.2020
|Испания - Примера
|25-й тур
|2 : 1
|22.09.2019
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 0
|27.04.2019
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 1
|17.12.2018
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 0
|12.05.2018
|Испания - Примера
|37-й тур
|3 : 1
|07.01.2018
|Испания - Примера
|18-й тур
|2 : 0
|15.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 0
|02.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|28.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 0
|21.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|4 : 3
|14.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|3 : 0
|03.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 0
|27.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|4 : 2
|19.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 2
|12.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 2