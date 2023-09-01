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Алавес - Атлетик Б 22 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
22 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 6-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Алавес
Атлетик Б

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Атлетик Б, которое состоится 22 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Атлетик Б
Бильбао
1 Испания вр Антонио Сивера
2 Испания зщ Андони Горосабель
16 Испания зщ Рафа Марин
4 Сербия зщ Александар Седлар
3 Испания зщ Рубен Дуарте
7 Испания зщ Алекс Сола
6 Испания пз Андер Гевара
8 Испания пз Антонио Бланко
18 Испания пз Хон Альдалур
15 Испания нп Кике
11 Испания нп Луис Риоха
1 Испания вр Унай Симон
18 Испания зщ Оскар де Маркос
5 Испания зщ Ерай Альварес
3 Испания зщ Дани Вивиан
17 Испания зщ Юри Берчиче
16 Испания пз Иньиго Руис
6 Испания пз Микель Весга
8 Испания пз Ойан Сансет
9 Гана нп Иньяки Уильямс
7 Испания нп Алекс Беренгер
12 Испания нп Горка Гурусета
Главные тренеры
Испания Луис Гарсия Пласа
Испания Эрнесто Вальверде
История личных встреч
09.01.2022 Испания - Примера 20-й тур Алавес0 : 0Атлетик Б
01.10.2021 Испания - Примера 8-й тур Атлетик Б1 : 0Алавес
10.04.2021 Испания - Примера 30-й тур Атлетик Б0 : 0Алавес
04.10.2020 Испания - Примера 5-й тур Алавес1 : 0Атлетик Б
23.02.2020 Испания - Примера 25-й тур Алавес2 : 1Атлетик Б
22.09.2019 Испания - Примера 5-й тур Атлетик Б2 : 0Алавес
27.04.2019 Испания - Примера 35-й тур Атлетик Б1 : 1Алавес
17.12.2018 Испания - Примера 16-й тур Алавес0 : 0Атлетик Б
12.05.2018 Испания - Примера 37-й тур Алавес3 : 1Атлетик Б
07.01.2018 Испания - Примера 18-й тур Атлетик Б2 : 0Алавес
15.09.2023 Испания - Примера 5-й тур 2 : 0Алавес
02.09.2023 Испания - Примера 4-й тур Алавес1 : 0
28.08.2023 Испания - Примера 3-й тур 1 : 0Алавес
21.08.2023 Испания - Примера 2-й тур Алавес4 : 3
14.08.2023 Испания - Примера 1-й тур 1 : 0Алавес
16.09.2023 Испания - Примера 5-й тур Атлетик Б3 : 0
03.09.2023 Испания - Примера 4-й тур 0 : 0Атлетик Б
27.08.2023 Испания - Примера 3-й тур Атлетик Б4 : 2
19.08.2023 Испания - Примера 2-й тур 0 : 2Атлетик Б
12.08.2023 Испания - Примера 1-й тур Атлетик Б0 : 2

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