КАМАЗ - Торпедо М 22 Сентября прямая трансляция
22 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Торпедо М, которое состоится 22 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
|Жозеп Клотет
История личных встреч
|23.04.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|34-й тур
|0 : 0
|09.10.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|16-й тур
|1 : 1
|24.10.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|35-й тур
|2 : 0
|14.06.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|15-й тур
|3 : 2
|28.09.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|36-й тур
|1 : 1
|07.06.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|16-й тур
|3 : 0
|27.07.2007
|Россия - Первый дивизион - 2007
|24-й тур
|4 : 0
|10.04.2007
|Россия - Первый дивизион - 2007
|4-й тур
|3 : 1
|09.08.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|22-й тур
|1 : 3
|12.04.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|5-й тур
|2 : 0
|16.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|0 : 1
|09.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 1
|03.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 1
|27.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|0 : 0
|21.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 0
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|1 : 0
|11.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 0
|04.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|2 : 0
|28.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 1
|21.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 1