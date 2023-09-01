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КАМАЗ - Торпедо М 22 Сентября прямая трансляция

22 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 11-й тур
КАМАЗ
Торпедо М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Торпедо М, которое состоится 22 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
Испания Жозеп Клотет
История личных встреч
23.04.2022 ФНЛ - Первый дивизион 34-й тур КАМАЗ0 : 0Торпедо М
09.10.2021 ФНЛ - Первый дивизион 16-й тур Торпедо М1 : 1КАМАЗ
24.10.2011 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Торпедо М2 : 0КАМАЗ
14.06.2011 ФНЛ - Первый дивизион 15-й тур КАМАЗ3 : 2Торпедо М
28.09.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 36-й тур Торпедо М1 : 1КАМАЗ
07.06.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 16-й тур КАМАЗ3 : 0Торпедо М
27.07.2007 Россия - Первый дивизион - 2007 24-й тур КАМАЗ4 : 0Торпедо М
10.04.2007 Россия - Первый дивизион - 2007 4-й тур Торпедо М3 : 1КАМАЗ
09.08.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 22-й тур КАМАЗ1 : 3Торпедо М
12.04.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 5-й тур Торпедо М2 : 0КАМАЗ
16.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур КАМАЗ0 : 1
09.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур 1 : 1КАМАЗ
03.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур КАМАЗ1 : 1
27.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур 0 : 0КАМАЗ
21.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур КАМАЗ0 : 0
17.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур Торпедо М1 : 0
11.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур Торпедо М1 : 0
04.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур 2 : 0Торпедо М
28.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур 1 : 1Торпедо М
21.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур Торпедо М2 : 1

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