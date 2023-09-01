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Салернитана - Фрозиноне 22 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
22 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 5-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
Салернитана
Фрозиноне

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Фрозиноне, которое состоится 22 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Салернитана
Салерно
Фрозиноне
Фрозиноне
13 Мексика вр Гильермо Очоа
66 Италия зщ Маттео Ловато
23 Словакия зщ Норберт Дьёмбер
98 Италия зщ Лоренцо Пирола
30 Италия зщ Паскуале Маццокки
3 Хорватия зщ Домагой Брадарич
99 Польша пз Матеуш Ленговски
25 Италия пз Джулио Маджоре
20 Кипр пз Григорис Кастанос
87 Италия пз Антонио Кандрева
22 Нигерия нп Чуквубуйкем Иквууэмеси
80 Италия вр Стефано Турати
22 Габон зщ Энтони Ойоно
5 Италия зщ Калеб Околи
6 Италия зщ Симоне Романьоли
3 Италия зщ Риккардо Маркицца
36 Италия пз Лука Маццители
45 Аргентина пз Энсо Барренечеа
4 Италия пз Марко Брешианини
18 Аргентина пз Матиас Соуле
70 Марокко нп Валид Хеддира
7 Уругвай нп Хайме Баэс
Главные тренеры
Португалия Паулу Соуза
Италия Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
05.04.2021 Италия - Серия B Серия B. 32-й тур Салернитана1 : 0Фрозиноне
18.12.2020 Италия - Серия B Серия B. 13-й тур Фрозиноне0 : 0Салернитана
29.02.2020 Италия - Серия B Серия B. 26-й тур Фрозиноне1 : 0Салернитана
06.10.2019 Италия - Серия B Серия B. 7-й тур Салернитана1 : 1Фрозиноне
17.03.2018 Италия - Серия B Серия B. 31-й тур Фрозиноне0 : 0Салернитана
21.10.2017 Италия - Серия B Серия B. 10-й тур Салернитана1 : 1Фрозиноне
01.05.2017 Италия - Серия B Серия B. 39-й тур Салернитана1 : 3Фрозиноне
10.12.2016 Италия - Серия B Серия B. 18-й тур Фрозиноне1 : 3Салернитана
18.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур Салернитана0 : 3
03.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур 2 : 0Салернитана
28.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур Салернитана1 : 1
20.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур 2 : 2Салернитана
13.08.2023 Кубок Италии 1-й раунд Салернитана1 : 0
17.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур Фрозиноне4 : 2
02.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур 0 : 0Фрозиноне
26.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур Фрозиноне2 : 1
19.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур Фрозиноне1 : 3
11.08.2023 Кубок Италии 1-й раунд Фрозиноне1 : 0

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