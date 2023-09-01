Салернитана - Фрозиноне 22 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
22 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 5-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Фрозиноне, которое состоится 22 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Салернитана
Салерно
Фрозиноне
Фрозиноне
|13
|вр
|Гильермо Очоа
|66
|зщ
|Маттео Ловато
|23
|зщ
|Норберт Дьёмбер
|98
|зщ
|Лоренцо Пирола
|30
|зщ
|Паскуале Маццокки
|3
|зщ
|Домагой Брадарич
|99
|пз
|Матеуш Ленговски
|25
|пз
|Джулио Маджоре
|20
|пз
|Григорис Кастанос
|87
|пз
|Антонио Кандрева
|22
|нп
|Чуквубуйкем Иквууэмеси
|80
|вр
|Стефано Турати
|22
|зщ
|Энтони Ойоно
|5
|зщ
|Калеб Околи
|6
|зщ
|Симоне Романьоли
|3
|зщ
|Риккардо Маркицца
|36
|пз
|Лука Маццители
|45
|пз
|Энсо Барренечеа
|4
|пз
|Марко Брешианини
|18
|пз
|Матиас Соуле
|70
|нп
|Валид Хеддира
|7
|нп
|Хайме Баэс
Главные тренеры
|Паулу Соуза
|Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
|05.04.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 32-й тур
|1 : 0
|18.12.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. 13-й тур
|0 : 0
|29.02.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. 26-й тур
|1 : 0
|06.10.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. 7-й тур
|1 : 1
|17.03.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 31-й тур
|0 : 0
|21.10.2017
|Италия - Серия B
|Серия B. 10-й тур
|1 : 1
|01.05.2017
|Италия - Серия B
|Серия B. 39-й тур
|1 : 3
|10.12.2016
|Италия - Серия B
|Серия B. 18-й тур
|1 : 3
|18.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 3
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|2 : 0
|28.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 2
|13.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|1 : 0
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|4 : 2
|02.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|0 : 0
|26.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 3
|11.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|1 : 0