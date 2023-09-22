Лечче - Дженоа 22 Сентября прямая трансляция
Стадион: Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
22 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 5-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Дженоа, которое состоится 22 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Дженоа
Генуя
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Валентен Жендрей
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|59
|зщ
|Ахмед Туба
|25
|зщ
|Антонино Галло
|77
|пз
|Мохамед Каба
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|8
|пз
|Хамза Рафья
|7
|нп
|Понтус Альмквист
|9
|нп
|Никола Крстович
|27
|нп
|Габриэл Стрефезза
|1
|вр
|Хосеп Риера
|4
|зщ
|Кони де Винтер
|13
|зщ
|Маттья Бани
|5
|зщ
|Раду Дрэгушин
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|8
|пз
|Кевин Стротман
|47
|пз
|Милан Бадель
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|11
|нп
|Альберт Гудмундссон
|19
|нп
|Матео Ретеги
Главные тренеры
|Роберто Д'Аверса
|Альберто Джилардино
История личных встреч
|19.07.2020
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 1
|08.12.2019
|Италия - Серия А
|15-й тур
|2 : 2
|11.08.2018
|Кубок Италии
|3-й раунд
|4 : 0
|12.08.2016
|Кубок Италии
|3-й раунд
|3 : 2
|04.03.2012
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 2
|16.10.2011
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|23.04.2011
|Италия - Серия А
|34-й тур
|4 : 2
|05.12.2010
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 3
|31.05.2009
|Италия - Серия А
|38-й тур
|4 : 1
|18.01.2009
|Италия - Серия А
|19-й тур
|0 : 2
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|2 : 0
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 2
|20.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 1
|13.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|1 : 0
|16.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|2 : 2
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 1
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 4
|11.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|4 : 3