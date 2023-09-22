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Лечче - Дженоа 22 Сентября прямая трансляция

Стадион: Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
22 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 5-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
Лечче
Дженоа

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Дженоа, которое состоится 22 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Дженоа
Генуя
30 Италия вр Владимиро Фальконе
17 Франция зщ Валентен Жендрей
5 Хорватия зщ Марин Понграчич
59 Алжир зщ Ахмед Туба
25 Италия зщ Антонино Галло
77 Франция пз Мохамед Каба
20 Албания пз Юльбер Рамадани
8 Тунис пз Хамза Рафья
7 Швеция нп Понтус Альмквист
9 Черногория нп Никола Крстович
27 Бразилия нп Габриэл Стрефезза
1 Испания вр Хосеп Риера
4 Бельгия зщ Кони де Винтер
13 Италия зщ Маттья Бани
5 Румыния зщ Раду Дрэгушин
22 Мексика зщ Хоан Васкес
20 Италия зщ Стефано Сабелли
8 Нидерланды пз Кевин Стротман
47 Хорватия пз Милан Бадель
32 Дания пз Мортен Френнруп
11 Исландия нп Альберт Гудмундссон
19 Италия нп Матео Ретеги
Главные тренеры
Италия Роберто Д'Аверса
Италия Альберто Джилардино
История личных встреч
19.07.2020 Италия - Серия А 34-й тур Дженоа2 : 1Лечче
08.12.2019 Италия - Серия А 15-й тур Лечче2 : 2Дженоа
11.08.2018 Кубок Италии 3-й раунд Дженоа4 : 0Лечче
12.08.2016 Кубок Италии 3-й раунд Дженоа3 : 2Лечче
04.03.2012 Италия - Серия А 26-й тур Лечче2 : 2Дженоа
16.10.2011 Италия - Серия А 7-й тур Дженоа0 : 0Лечче
23.04.2011 Италия - Серия А 34-й тур Дженоа4 : 2Лечче
05.12.2010 Италия - Серия А 15-й тур Лечче1 : 3Дженоа
31.05.2009 Италия - Серия А 38-й тур Дженоа4 : 1Лечче
18.01.2009 Италия - Серия А 19-й тур Лечче0 : 2Дженоа
17.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур 1 : 1Лечче
03.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур Лечче2 : 0
27.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур 2 : 2Лечче
20.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур Лечче2 : 1
13.08.2023 Кубок Италии 1-й раунд Лечче1 : 0
16.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур Дженоа2 : 2
03.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур 1 : 0Дженоа
27.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур 0 : 1Дженоа
19.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур Дженоа1 : 4
11.08.2023 Кубок Италии 1-й раунд Дженоа4 : 3

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