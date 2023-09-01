Штутгарт - Дармштадт 98 22 Сентября прямая трансляция
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
22 Сентября 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Дармштадт 98, которое состоится 22 Сентября 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Дармштадт 98
Дармштадт
|33
|вр
|Александр Нюбель
|15
|зщ
|Паскаль Штенцель
|2
|зщ
|Вальдемар Антон
|23
|зщ
|Дан-Аксель Загаду
|21
|зщ
|Хироки Ито
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|8
|пз
|Энцо Мийо
|14
|нп
|Силас Катомпа Мвумпа
|27
|нп
|Крис Фюрих
|9
|нп
|Серу Гирасси
|1
|вр
|Марсель Шуэн
|14
|зщ
|Кристоф Кларер
|3
|зщ
|Томас Ишервуд
|32
|зщ
|Фабиан Холланд
|19
|зщ
|Эмир Карич
|23
|пз
|Клаус Гясула
|15
|пз
|Фабиан Нюрнбергер
|6
|пз
|Марвин Мехлем
|11
|пз
|Тобиас Кемпе
|24
|нп
|Лука Пфайффер
|27
|нп
|Тим Скарке
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Торстен Либеркнехт
История личных встреч
|28.06.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 3
|16.12.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|1 : 1
|02.04.2016
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|2 : 2
|01.11.2015
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 3
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|5 : 0
|25.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|5 : 1
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|5 : 0
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 4
|17.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|3 : 3
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|5 : 1
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 4
|20.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|14.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|3 : 0