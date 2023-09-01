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Штутгарт - Дармштадт 98 22 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
22 Сентября 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
Штутгарт
Дармштадт 98

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Дармштадт 98, которое состоится 22 Сентября 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Дармштадт 98
Дармштадт
33 Германия вр Александр Нюбель
15 Германия зщ Паскаль Штенцель
2 Германия зщ Вальдемар Антон
23 Франция зщ Дан-Аксель Загаду
21 Япония зщ Хироки Ито
16 Германия пз Атакан Каразор
6 Германия пз Ангело Штиллер
8 Франция пз Энцо Мийо
14 ДР Конго нп Силас Катомпа Мвумпа
27 Германия нп Крис Фюрих
9 Гвинея нп Серу Гирасси
1 Германия вр Марсель Шуэн
14 Австрия зщ Кристоф Кларер
3 Швеция зщ Томас Ишервуд
32 Германия зщ Фабиан Холланд
19 Австрия зщ Эмир Карич
23 Албания пз Клаус Гясула
15 Германия пз Фабиан Нюрнбергер
6 Германия пз Марвин Мехлем
11 Германия пз Тобиас Кемпе
24 Германия нп Лука Пфайффер
27 Германия нп Тим Скарке
Главные тренеры
Германия Себастьян Хёнес
Германия Торстен Либеркнехт
История личных встреч
28.06.2020 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Штутгарт1 : 3Дармштадт 98
16.12.2019 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Дармштадт 981 : 1Штутгарт
02.04.2016 Германия - Бундеслига 28-й тур Дармштадт 982 : 2Штутгарт
01.11.2015 Германия - Бундеслига 11-й тур Штутгарт2 : 0Дармштадт 98
16.09.2023 Германия - Бундеслига 4-й тур 1 : 3Штутгарт
02.09.2023 Германия - Бундеслига 3-й тур Штутгарт5 : 0
25.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур 5 : 1Штутгарт
19.08.2023 Германия - Бундеслига 1-й тур Штутгарт5 : 0
12.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 4Штутгарт
17.09.2023 Германия - Бундеслига 4-й тур Дармштадт 983 : 3
02.09.2023 Германия - Бундеслига 3-й тур 5 : 1Дармштадт 98
26.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур Дармштадт 981 : 4
20.08.2023 Германия - Бундеслига 1-й тур 1 : 0Дармштадт 98
14.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 3 : 0Дармштадт 98

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