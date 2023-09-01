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Фамаликан - Арока 22 Сентября прямая трансляция

22 Сентября 2023 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 6-й тур
Главный судья: Бруну Виейра (Португалия)
Фамаликан
Арока

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Арока, которое состоится 22 Сентября 2023 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Арока
Арока
31 Бразилия вр Луис Жуниор
32 Испания зщ Мартин Агиррегабирия
15 Бразилия зщ Риччели
13 Бразилия зщ Отавио
74 Португалия зщ Франсишку Моура
8 Сербия пз Мирко Топич
28 Франция пз Зеду Юссуф
11 Испания пз Oscar Aranda
18 Финляндия пз Отсо Лииматта
7 Панама пз Хосе Родригес
29 Венесуэла нп Jhonder Cadiz
12 Уругвай вр Игнасио Де Арруабаррена
28 Португалия зщ Тиагу Эшгаю
64 Португалия зщ Rafael Fernandes
44 Хорватия зщ Нино Галович
6 Бразилия зщ Куаресма
2 Гвинея пз Морлайе Силла
5 Португалия пз Давид Симау
89 Португалия пз Педру Сантуш
10 Испания нп Хасон
19 Испания нп Рафаэль Мухика
23 Испания нп Кристо Гонсалес
Главные тренеры
Португалия Жоау Педру Соуза
История личных встреч
03.04.2023 Португалия - Примейра 26-й тур Фамаликан0 : 1Арока
10.10.2022 Португалия - Примейра 9-й тур Арока4 : 1Фамаликан
01.02.2022 Португалия - Примейра 20-й тур Фамаликан0 : 0Арока
20.08.2021 Португалия - Примейра 3-й тур Арока2 : 1Фамаликан
10.02.2019 Португалия - Сегунда 21-й тур Арока2 : 1Фамаликан
02.09.2018 Португалия - Сегунда 4-й тур Фамаликан2 : 0Арока
22.07.2018 Португалия - Кубок лиги 1-й раунд Фамаликан1 : 1Арока
14.01.2018 Португалия - Сегунда 20-й тур Арока1 : 0Фамаликан
06.08.2017 Португалия - Сегунда 1-й тур Фамаликан2 : 0Арока
16.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур 1 : 1Фамаликан
02.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур Фамаликан1 : 0
27.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур 1 : 0Фамаликан
21.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур Фамаликан0 : 0
11.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур 1 : 2Фамаликан
17.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур Арока0 : 1
03.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур 1 : 1Арока
26.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур Арока1 : 1
20.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур 2 : 2Арока
17.08.2023 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 1Арока

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