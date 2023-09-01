Фамаликан - Арока 22 Сентября прямая трансляция
22 Сентября 2023 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 6-й тур
Главный судья: Бруну Виейра (Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Арока, которое состоится 22 Сентября 2023 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Арока
Арока
|31
|вр
|Луис Жуниор
|32
|зщ
|Мартин Агиррегабирия
|15
|зщ
|Риччели
|13
|зщ
|Отавио
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|8
|пз
|Мирко Топич
|28
|пз
|Зеду Юссуф
|11
|пз
|Oscar Aranda
|18
|пз
|Отсо Лииматта
|7
|пз
|Хосе Родригес
|29
|нп
|Jhonder Cadiz
|12
|вр
|Игнасио Де Арруабаррена
|28
|зщ
|Тиагу Эшгаю
|64
|зщ
|Rafael Fernandes
|44
|зщ
|Нино Галович
|6
|зщ
|Куаресма
|2
|пз
|Морлайе Силла
|5
|пз
|Давид Симау
|89
|пз
|Педру Сантуш
|10
|нп
|Хасон
|19
|нп
|Рафаэль Мухика
|23
|нп
|Кристо Гонсалес
Главные тренеры
|Жоау Педру Соуза
История личных встреч
|03.04.2023
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|10.10.2022
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|4 : 1
|01.02.2022
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|0 : 0
|20.08.2021
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 1
|10.02.2019
|Португалия - Сегунда
|21-й тур
|2 : 1
|02.09.2018
|Португалия - Сегунда
|4-й тур
|2 : 0
|22.07.2018
|Португалия - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 1
|14.01.2018
|Португалия - Сегунда
|20-й тур
|1 : 0
|06.08.2017
|Португалия - Сегунда
|1-й тур
|2 : 0
|16.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 0
|27.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|21.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|0 : 0
|11.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|1 : 2
|17.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|0 : 1
|03.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|26.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 2
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 1