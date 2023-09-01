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Бирмингем Сити - Куинз Парк Рейнджерс 22 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия), вместимость: 30009
22 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур
Бирмингем Сити
Куинз Парк Рейнджерс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бирмингем Сити - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 22 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бирмингем Сити
Бирмингем
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
История личных встреч
18.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 1Бирмингем Сити
28.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Бирмингем Сити2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
02.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Бирмингем Сити1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
28.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 0Бирмингем Сити
27.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Бирмингем Сити2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
24.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 0Бирмингем Сити
29.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 2Бирмингем Сити
11.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Бирмингем Сити0 : 2Куинз Парк Рейнджерс
09.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Куинз Парк Рейнджерс3 : 4Бирмингем Сити
01.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Бирмингем Сити0 : 0Куинз Парк Рейнджерс
19.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур 2 : 1Бирмингем Сити
16.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур 2 : 0Бирмингем Сити
02.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Бирмингем Сити1 : 1
29.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Бирмингем Сити1 : 3
26.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Бирмингем Сити2 : 1
19.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1
16.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 3
02.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур 0 : 2Куинз Парк Рейнджерс
26.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур 2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
19.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 1

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