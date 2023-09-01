Бирмингем Сити - Куинз Парк Рейнджерс 22 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия), вместимость: 30009
22 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бирмингем Сити - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 22 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бирмингем Сити
Бирмингем
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
История личных встреч
|18.03.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|0 : 1
|28.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|2 : 0
|02.01.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|1 : 2
|28.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|2 : 0
|27.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|2 : 1
|24.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|0 : 0
|29.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|2 : 2
|11.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|0 : 2
|09.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|3 : 4
|01.09.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|0 : 0
|19.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|2 : 1
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 0
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|1 : 1
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 3
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 1
|19.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 3
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 2
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 1
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|0 : 1