Гомель - Минск 22 Сентября прямая трансляция
Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
22 Сентября 2023 года в 17:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 22-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Минск, которое состоится 22 Сентября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гомель
Гомель
Минск
Минск
История личных встреч
|06.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|2 : 2
|12.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 1
|15.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 3
|17.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 0
|30.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|5 : 0
|09.11.2019
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 0
|29.06.2019
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 2
|10.11.2018
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|0 : 2
|23.06.2018
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 2
|18.11.2017
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 2
|16.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 2
|27.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|3 : 2
|22.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|2 : 2
|12.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|3 : 2
|23.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 0
|17.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|0 : 0
|02.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|3 : 0
|25.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|1 : 0
|11.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 1
|04.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 0