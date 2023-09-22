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Гомель - Минск 22 Сентября прямая трансляция

Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
22 Сентября 2023 года в 17:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 22-й тур
Гомель
Минск

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Минск, которое состоится 22 Сентября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гомель
Гомель
Минск
Минск
История личных встреч
06.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Минск2 : 2Гомель
12.11.2022 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Минск1 : 1Гомель
15.07.2022 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Гомель0 : 3Минск
17.10.2021 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Минск0 : 0Гомель
30.05.2021 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Гомель5 : 0Минск
09.11.2019 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Гомель1 : 0Минск
29.06.2019 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Минск3 : 2Гомель
10.11.2018 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Гомель0 : 2Минск
23.06.2018 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Минск0 : 2Гомель
18.11.2017 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Минск0 : 2Гомель
16.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур 1 : 2Гомель
27.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Гомель3 : 2
22.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур 2 : 2Гомель
12.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Гомель3 : 2
23.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 1 : 0Гомель
17.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Минск0 : 0
02.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур 3 : 0Минск
25.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Минск1 : 0
11.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Минск0 : 1
04.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 1 : 0Минск

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