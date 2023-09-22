01:53 ()
Свернуть список

БАТЭ - Белшина 22 Сентября прямая трансляция

Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
22 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 22-й тур
БАТЭ
Белшина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Белшина, которое состоится 22 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
БАТЭ
Борисов
Белшина
Бобруйск
История личных встреч
06.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Белшина0 : 3БАТЭ
11.03.2023 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч БАТЭ5 : 0Белшина
04.03.2023 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Белшина0 : 5БАТЭ
14.08.2022 Беларусь - Высшая лига 17-й тур БАТЭ2 : 2Белшина
02.04.2022 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Белшина0 : 3БАТЭ
22.11.2020 Беларусь - Высшая лига 29-й тур БАТЭ5 : 0Белшина
21.06.2020 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Белшина0 : 2БАТЭ
28.08.2016 Беларусь - Высшая лига 20-й тур БАТЭ2 : 1Белшина
29.04.2016 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Белшина2 : 3БАТЭ
31.08.2015 Беларусь - Высшая лига 18-й тур БАТЭ1 : 0Белшина
17.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур 1 : 2БАТЭ
03.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур БАТЭ4 : 0
31.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч БАТЭ1 : 0
24.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч 4 : 1БАТЭ
17.08.2023 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч БАТЭ2 : 2
16.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Белшина1 : 1
02.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур 4 : 1Белшина
26.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Белшина0 : 2
19.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур 1 : 1Белшина
05.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Белшина2 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close