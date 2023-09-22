БАТЭ - Белшина 22 Сентября прямая трансляция
Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
22 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 22-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Белшина, которое состоится 22 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
БАТЭ
Борисов
Белшина
Бобруйск
История личных встреч
|06.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 3
|11.03.2023
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|5 : 0
|04.03.2023
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 5
|14.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 2
|02.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 3
|22.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|5 : 0
|21.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 2
|28.08.2016
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|2 : 1
|29.04.2016
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|2 : 3
|31.08.2015
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 0
|17.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 2
|03.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|4 : 0
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 0
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|4 : 1
|17.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 2
|16.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|4 : 1
|26.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 2
|19.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|05.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 0