Оснабрюк - Гамбург 22 Сентября прямая трансляция
22 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оснабрюк - Гамбург, которое состоится 22 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оснабрюк
Оснабрюк
Гамбург
Гамбург
Главные тренеры
|Тим Вальтер
История личных встреч
|16.05.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 2
|18.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|5 : 0
|16.06.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|29.11.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|2 : 1
|13.08.2017
|Кубок Германии
|1-й раунд
|3 : 1
|17.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|7 : 0
|03.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|0 : 1
|26.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|20.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 3
|14.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 3 ДВ
|16.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 1
|03.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|2 : 0
|26.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 1
|19.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|3 : 0
|13.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|3 : 4 ДВ