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Оснабрюк - Гамбург 22 Сентября прямая трансляция

22 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 7-й тур
Оснабрюк
Гамбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оснабрюк - Гамбург, которое состоится 22 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оснабрюк
Оснабрюк
Гамбург
Гамбург
Главные тренеры
Германия Тим Вальтер
История личных встреч
16.05.2021 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Оснабрюк3 : 2Гамбург
18.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 16-й тур Гамбург5 : 0Оснабрюк
16.06.2020 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Гамбург1 : 1Оснабрюк
29.11.2019 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Оснабрюк2 : 1Гамбург
13.08.2017 Кубок Германии 1-й раунд Оснабрюк3 : 1Гамбург
17.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур 7 : 0Оснабрюк
03.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Оснабрюк0 : 1
26.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур 2 : 1Оснабрюк
20.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Оснабрюк2 : 3
14.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд Оснабрюк1 : 3 ДВ
16.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур 2 : 1Гамбург
03.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Гамбург2 : 0
26.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур 0 : 1Гамбург
19.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Гамбург3 : 0
13.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 3 : 4 ДВГамбург

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