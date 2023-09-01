Магдебург - Падерборн 07 22 Сентября прямая трансляция
Стадион: MDCC-Арена - Эрнст-Грубе (Магдебург, Германия), вместимость: 27250
22 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Магдебург - Падерборн 07, которое состоится 22 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: MDCC-Арена - Эрнст-Грубе (Магдебург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Магдебург
Магдебург
Падерборн 07
Падерборн
Главные тренеры
|Кристиан Тиц
|Кристиан Тиц
|Лукас Кваснёк
История личных встреч
|11.03.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|0 : 0
|03.09.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 0
|24.02.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|23.09.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|4 : 4
|16.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|4 : 3
|02.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|6 : 4
|27.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 0
|20.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 4
|14.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 2
|15.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|25.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 2
|19.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|13.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 7