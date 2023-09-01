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Магдебург - Падерборн 07 22 Сентября прямая трансляция

Стадион: MDCC-Арена - Эрнст-Грубе (Магдебург, Германия), вместимость: 27250
22 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 7-й тур
Магдебург
Падерборн 07

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Магдебург - Падерборн 07, которое состоится 22 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: MDCC-Арена - Эрнст-Грубе (Магдебург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Магдебург
Магдебург
Падерборн 07
Падерборн
Главные тренеры
Германия Кристиан Тиц
Германия Кристиан Тиц
Германия Лукас Кваснёк
История личных встреч
11.03.2023 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Магдебург0 : 0Падерборн 07
03.09.2022 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Падерборн 071 : 0Магдебург
24.02.2019 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Магдебург1 : 1Падерборн 07
23.09.2018 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Падерборн 074 : 4Магдебург
16.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур 4 : 3Магдебург
02.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Магдебург6 : 4
27.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур 0 : 0Магдебург
20.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур 2 : 4Магдебург
14.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 2Магдебург
15.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Падерборн 072 : 1
02.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур 2 : 1Падерборн 07
25.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Падерборн 071 : 2
19.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур 1 : 2Падерборн 07
13.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 7Падерборн 07

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