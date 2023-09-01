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Спартак М - Динамо М 23 Сентября прямая трансляция

Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
23 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур
Спартак М
Динамо М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Динамо М, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Динамо М
Москва
Главные тренеры
ИспанияГильермо Абаскаль
ЧехияМарцел Личка
История личных встреч
29.08.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа DСпартак М4 : 1Динамо М
08.04.2023МИР Российская Премьер-лига22-й турСпартак М3 : 3Динамо М
20.08.2022МИР Российская Премьер-лига6-й турДинамо М1 : 0Спартак М
29.05.2022Кубок РоссииФиналСпартак М2 : 1Динамо М
06.03.2022Россия - Премьер-Лига20-й турДинамо М0 : 2Спартак М
16.10.2021Россия - Премьер-Лига11-й турСпартак М2 : 2Динамо М
13.03.2021Россия - Премьер-Лига22-й турДинамо М1 : 2Спартак М
20.02.2021Кубок России1/8 финалаДинамо М2 : 0Спартак М
21.11.2020Россия - Премьер-Лига15-й турСпартак М1 : 1Динамо М
29.02.2020Россия - Премьер-Лига20-й турДинамо М0 : 2Спартак М
19.09.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа D0 : 3Спартак М
16.09.2023МИР Российская Премьер-лига8-й турСпартак М1 : 0
02.09.2023МИР Российская Премьер-лига7-й тур2 : 0Спартак М
29.08.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа DСпартак М4 : 1Динамо М
26.08.2023МИР Российская Премьер-лига6-й турСпартак М0 : 0
19.09.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа D1 : 1 4 : 2Динамо М
15.09.2023МИР Российская Премьер-лига8-й турДинамо М1 : 1
03.09.2023МИР Российская Премьер-лига7-й тур1 : 2Динамо М
29.08.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа DСпартак М4 : 1Динамо М
26.08.2023МИР Российская Премьер-лига6-й тур2 : 2Динамо М
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Сезон РПЛ окончательно разогнался. Предвкушаем новый тур чемпионата России!Каким же крутым будет 9-й тур РПЛ! У «Динамо» шанс отомстить «Спартаку». А Дзюба едет мешать «Зениту» 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Спартак» — «Динамо». Начало московского дерби запланировано на 19:00 по московскому времени.

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