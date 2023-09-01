Спартак М - Динамо М 23 Сентября прямая трансляция
Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
23 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Динамо М, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Гильермо Абаскаль
|Марцел Личка
История личных встреч
|29.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|4 : 1
|08.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 3
|20.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 0
|29.05.2022
|Кубок России
|Финал
|2 : 1
|06.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|0 : 2
|16.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|11-й тур
|2 : 2
|13.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|1 : 2
|20.02.2021
|Кубок России
|1/8 финала
|2 : 0
|21.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|15-й тур
|1 : 1
|29.02.2020
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|0 : 2
|19.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|0 : 3
|16.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|02.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|29.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|4 : 1
|26.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|19.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|1 : 1 4 : 2
|15.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|03.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|29.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|4 : 1
|26.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Сезон РПЛ окончательно разогнался. Предвкушаем новый тур чемпионата России!Каким же крутым будет 9-й тур РПЛ! У «Динамо» шанс отомстить «Спартаку». А Дзюба едет мешать «Зениту» 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Спартак» — «Динамо». Начало московского дерби запланировано на 19:00 по московскому времени.