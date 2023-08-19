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Кубань - Тюмень 23 Сентября прямая трансляция

23 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 11-й тур
Кубань
Тюмень

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кубань - Тюмень, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кубань
Краснодар
Тюмень
Тюмень
Главные тренеры
РоссияАлександр Витальевич Григорян
РоссияВадим Валентинович Евсеев
РоссияИгорь Анатольевич Меньщиков
История личных встреч
17.09.2023Россия - Мелбет Первая лига10-й турКубань0 : 1
09.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й тур2 : 1Кубань
02.09.2023Россия - Мелбет Первая лига8-й тур1 : 1Кубань
26.08.2023Россия - Мелбет Первая лига7-й турКубань0 : 1
19.08.2023Россия - Мелбет Первая лига6-й тур1 : 0Кубань
18.09.2023Россия - Мелбет Первая лига10-й турТюмень2 : 2
10.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й тур1 : 1Тюмень
04.09.2023Россия - Мелбет Первая лига8-й турТюмень1 : 2
27.08.2023Россия - Мелбет Первая лига7-й тур1 : 2Тюмень
20.08.2023Россия - Мелбет Первая лига6-й турТюмень0 : 0

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