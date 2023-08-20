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Динамо Мх - Сокол 23 Сентября прямая трансляция

23 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 11-й тур
Динамо Мх
Сокол

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Сокол, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Сокол
Саратов
Главные тренеры
ТуркменистанКурбан Бекиевич Бердыев
РоссияДенис Константинович Бояринцев
История личных встреч
18.09.2023Россия - Мелбет Первая лига10-й турДинамо Мх3 : 0
10.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й тур1 : 2Динамо Мх
03.09.2023Россия - Мелбет Первая лига8-й тур0 : 2Динамо Мх
27.08.2023Россия - Мелбет Первая лига7-й турДинамо Мх1 : 1
20.08.2023Россия - Мелбет Первая лига6-й тур0 : 0Динамо Мх
17.09.2023Россия - Мелбет Первая лига10-й тур5 : 3Сокол
09.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й турСокол1 : 1
02.09.2023Россия - Мелбет Первая лига8-й тур1 : 2Сокол
26.08.2023Россия - Мелбет Первая лига7-й турСокол0 : 1
19.08.2023Россия - Мелбет Первая лига6-й турСокол1 : 0

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